Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Nilton Santos pela 22ª rodada
Botafogo x Fluminense será um dos grandes duelos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view. Clique para assistir no Premiere.
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O Clássico Vovô terá os dois rivais em momentos distintos na temporada, apesar do que indica a classificação do Brasileirão. Em 4º, o Fluminense não sabe o que é vencer desde o retorno do calendário após a Copa do Mundo e ainda amarga a eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, na última quarta-feira.
Ficha Técnica
O Tricolor, comandado por Luis Zubeldía, ainda terá desfalques importantes para o jogo fora de casa. Além de Freytes e Thiago Silva, o Flu perdeu o atacante titular John Kennedy, com lesão ligamentar no joelho direito.
Do outro lado, o Botafogo de Franclim Carvalho chega motivado para a partida. Apenas sem Huguinho, suspenso, o português terá à disposição os novos contratados e pode promover as estreias de Domingos Andrade, volante, e Danilo Pereira, atacante.
O momento do Alvinegro mostra um clima diferente no Nilton Santos. Na volta da Copa, foram três jogos, com duas vitórias e um empate, o que deixou a equipe na oitava colocação, com 29 pontos, sonhando com a entrada na zona de classificação para a próxima Libertadores.
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✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo 🆚 Fluminense
Brasileirão - 22ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 8 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: sportv e Premiere
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Luiz Claudio Regazone (Fifa/RJ)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Domingos Andrade, Danilo e Medina; Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Kevin Serna, Canobbio e Hulk.
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