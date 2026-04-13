Grêmio x Deportivo Riestra: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Na Arena, Grêmio tenta manter 100% de aproveitamento contra o Deportivo Riestra
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O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (14), às 19h (horário de Brasília), com a missão de apagar a má impressão da estreia na Copa Sul-Americana. O Tricolor recebe o Deportivo Riestra na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada da fase de grupos, precisando somar seus primeiros pontos na competição.
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Como chegam Grêmio e Deportivo Riestra para o duelo?
A situação do time gaúcho é de alerta. Na primeira rodada, os comandados de Luís Castro foram surpreendidos pelo Montevideo City Torque e perderam por 1 a 0. Além disso, o momento no cenário nacional também exige recuperação: o Grêmio vem de um empate sem gols no clássico Gre-Nal e ocupa apenas a 12ª colocação no Brasileirão.
Mesmo sob pressão, a tendência é que Luís Castro mantenha a estratégia de utilizar uma equipe mista no torneio continental, preservando alguns titulares para o campeonato nacional. A grande esperança de gols está no dinamarquês Martin Braithwaite, que deve liderar o ataque ao lado de Tetê e Enamorado.
O Deportivo Riestra, por sua vez, chega motivado após conquistar seu primeiro ponto na história da competição ao empatar em 0 a 0 com o Palestino. O técnico Guillermo Duró sinalizou que manterá a estrutura da equipe, apostando na solidez defensiva para tentar segurar o ímpeto gremista em Porto Alegre.
✅ FICHA DO JOGO
GRÊMIO x DEPORTIVO RIESTRA
Sul-Americana
📅 Data: Terça-feira, 14 de abril de 2026
⏰ Horário: 19h(de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Paramount+
📋 Prováveis Escalações
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro):
Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Arthur Melo, Noriega e Riquelme; Tetê, Martin Braithwaite e Enamorado.
DEPORTIVO RIESTRA (Técnico: Guillermo Duró):
Arce; Sansotre, Randazzo, Miño e Gallo; Watson, Goitía, Monje, Alonso e Smarra; Obredor.
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