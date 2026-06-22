Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (22/6)
França e Argentina podem se garantir, nesta segunda, no mata-mata
A Copa do Mundo segue nesta segunda-feira (22) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação são os confrontos entre Argentina e Áustria e França e Iraque, duelos que podem ser decisivos na briga pelas primeiras posições dos grupos I e J. A rodada ainda conta com Noruega e Senegal, e Jordânia e Argélia, em jogos importantes para a sequência das seleções na luta por uma vaga na fase de mata-mata.
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A rodada desta segunda-feira pode encaminhar definições importantes nos grupos da Copa do Mundo. Argentina e Áustria, líderes do grupo J, abrem a programação em um duelo que pode garantir vaga para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Na sequência, a França tenta confirmar o favoritismo diante do Iraque, enquanto Noruega e Senegal fazem um confronto equilibrado entre seleções que sonham com a classificação — uma vitória norueguesa, líder do grupo, já garante a vaga à próxima fase. Já na madrugada, Jordânia e Argélia fecham o dia em partida que pode manter vivas as chances de avanço no torneio.
Confira os jogos da Copa do Mundo desta segunda (22), com horários e onde assistir ao vivo:
14h – Argentina x Áustria – CazéTV
18h – França x Iraque – CazéTV
21h – Noruega x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
0h* – Jordânia x Argélia – CazéTV
*Jogo na madrugada de segunda-feira (22)
➡️ Clique para assistir no SporTV
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