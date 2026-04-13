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São Paulo x O'Higgins: onde assistir, horário e escalações pela Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/04/2026
16:58
(Foto: Divulgação)
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São Paulo e O'Higgins se enfrentam nesta terça-feira, dia 14 de abril, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbis. A transmissão será feita pela Disney +.

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Ficha do jogo

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SAO
OHI
2ª rodada
Sul-Americana
Data e Hora
terça-feira, 14 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Dario Herrera (ARG)
Assistentes
Pablo Gonzalez (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
Var
German Delfino (ARG)
Onde assistir

Como chegam São Paulo e O'Higgins para o confronto?

São Paulo estreou na Sul-Americana contra o Boston River, com vitória por 1 a 0, com gol de Damián Bobadilla. Porém, na partida mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 - o que aumentou uma parte da pressão em cima da equipe.

O time espera ter alguns retornos importantes. Entre eles, Luciano e Calleri, que estiveram de fora nos últimos confrontos da equipe.

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Enquanto isso, o O'Higgins ocupa a oitava posição, a cinco pontos do líder. A equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Huachipato.

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(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x O'HIGGINS
COPA SUL-AMERICANA – 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Disney +
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Pablo Gonzalez (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
🖥️ VAR: German Delfino (ARG)

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Prováveis escalações

SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória e Wendell; Danielzinho e Bobadilla; Artur, Luciano e Tetê; Calleri.

O'Higgins
Carabalí; Faúndez, Garrido, Leandro Díaz e Muñoz; Ogaz, Leiva e Maturana; Sarrafiore, Castillo e Francisco González.

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