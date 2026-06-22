Noruega x Senegal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo Em Nova Jersey, Noruega de Haaland tenta encaminhar vaga diante de Senegal

A bola rola na noite desta segunda-feira (22), às 21h (horário de Brasília), para um dos confrontos mais físicos e intrigantes da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. No MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), Noruega e Senegal medem forças pelo Grupo I em momentos completamente opostos dentro do torneio. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo NOR SEN Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo I Data e Hora Segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 21h (de Brasília) Local MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (BRA) Assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA) Var Não informado Onde assistir

Como chegam Noruega e Senegal para a partida?

A Noruega lidera a chave de forma isolada após uma estreia de gala. Os comandados de Stale Solbakken não tomaram conhecimento do Iraque e aplicaram uma goleada por 4 a 1, impulsionados por uma atuação letal do astro Erling Haaland, que balançou as redes duas vezes. Com o elenco livre de problemas físicos e transbordando confiança, a expectativa é que o treinador repita rigorosamente a escalação inicial para garantir mais três pontos e colocar um pé nas oitavas de final de forma antecipada.

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A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield / Getty Images / AFP)

Por outro lado, Senegal entra em campo com a corda no pescoço e precisando juntar os cacos. A derrota por 3 a 1 para a França na rodada de abertura deixou a equipe sem margem para erros. Além do resultado ruim, o técnico Pape Thiaw admitiu publicamente que o grupo convive com problemas de relacionamento nos bastidores. Para segurar a Fúria Nórdica, o comandante afirmou que não fará uma marcação individual em Haaland, apostando em um bloqueio coletivo liderado por Kalidou Koulibaly.

França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

✅ Ficha do jogo: Noruega x Senegal

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo I - 2ª rodada)

Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo I - 2ª rodada) 📅 Data: Segunda-feira, 22 de junho de 2026

Segunda-feira, 22 de junho de 2026 ⏰ Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) 📍 Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey (EUA)

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey (EUA) 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), ge tv e Cazé TV (streaming)

📋 Prováveis Escalações

NORUEGA: Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjörn Heggem e David Möller Wolfe; Sander Berge, Fredrik Aursnes e Martin Ödegaard; Antonio Nusa, Alexander Sörloth e Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

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SENEGAL: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Lamine Camara; Ibrahim Mbaye (Ismaïla Sarr), Nicolas Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.