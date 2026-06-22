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Colômbia x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo K se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 23:00
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Colômbia e RD Congo se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Colômbia e RD Congo se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Colômbia e RD Congo se enfrentam nesta terça-feira (23), às 23h (de Brasília), no Estadio Akron, em Guadalajara, no México, na segunda rodada do Grupo K na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    COL
    COD
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo K
    Data e Hora
    terça-feira, 23 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    Local
    Estadio Akron, em Guadalajara, no México
    Árbitro
    Maurizio Mariani (ITA)
    Assistentes
    Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
    Var
    Marco Di Bello (ITA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Para fechar a primeira rodada da Copa do Mundo com vitória sul-americana, a seleção colombiana venceu o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca. A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão e criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez. O gol saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

    No segundo tempo, a equipe asiática chegou a empatar o jogo, com gol de Fayzullaev, mas Díaz e Campaz completaram os gols da vitória colombiana. O trabalho de Néstor Lorenzo, técnico da equipe desde 2022, resgatou a identidade competitiva da equipe, montando um time equilibrado, intenso e difícil de ser derrotado.

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    Já a seleção congolesa, ausente do torneio desde 1974, encerrou um jejum de mais de meio século e retornou à Copa com um empate em 1 a 1 contra a poderosa equipe de Portugal. A classificação para o Mundial veio após uma vitória contra a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, na final da repescagem mundial.

    O treinador Sébastien Desabre foi um dos principais responsáveis pela reconstrução da equipe. O francês organizou uma seleção competitiva, disciplinada e capaz de potencializar jogadores espalhados por diversos campeonatos europeus. Seu trabalho devolveu identidade e confiança aos congoleses, que se destacam pela sua força física e intensidade, mas com dificuldades na criação de jogadas.

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    Tudo sobre Colômbia x RD Congo (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Colômbia 🆚 RD Congo
    Copa do Mundo 2026 – Grupo K

    📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 23h (de Brasília).
    📍 Local: Estadio Akron, em Guadalajara, no México.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
    🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
    🖥️ VAR: Marco Di Bello (ITA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Colômbia
    Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez.
    Técnico: Néstor Lorenzo.

    🔵 RD Congo
    Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa.
    Técnico: Sébastien Desabre.

    Colômbia e RD Congo se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Colômbia e RD Congo se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Colômbia x RD Congo
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