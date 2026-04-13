LDU x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Em Quito, Mirassol desafia a LDU e os 2.850 metros de altitude na Libertadores
O Mirassol vive uma noite épica em sua história nesta terça-feira (14). O "Leão Caipira" visita a LDU no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a lendária Casa Blanca, em Quito, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. A bola rola às 23h (horário de Brasília) em um duelo que vale a liderança isolada da chave.
Relacionadas
Vasco x Audax Italiano: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pel Sul-Americana
Onde Assistir13/04/2026
- Onde Assistir
São Paulo x O’Higgins: onde assistir, horário e escalações pela Copa Sul-Americana
Onde Assistir13/04/2026
- Onde Assistir
Liverpool x PSG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir13/04/2026
Como chegam LDU e Mirassol para a partida?
As duas equipes chegam embaladas por vitórias na estreia. O Mirassol conquistou sua primeira vitória internacional ao bater o Lanús por 1 a 0, enquanto a LDU mostrou sua força ao vencer o Always Ready fora de casa. Agora, o time paulista encara o desafio duplo de enfrentar um campeão da América sob os efeitos de 2.850 metros de altitude.
O time equatoriano é comandado pelo brasileiro Tiago Nunes e conta com o carisma e o faro de gol de Deyverson. Pelo lado brasileiro, o técnico Rafael Guanaes tenta equilibrar o desgaste físico, já que a equipe divide as atenções com o Brasileirão, onde ocupa a lanterna. A estratégia foi chegar cedo ao Equador para realizar treinamentos de adaptação no CT do Independiente del Valle.
✅ FICHA DO JOGO
LDU x MIRASSOL
Libertadores
📅 Data: Terça-feira, 14 de abril de 2026
⏰ Horário: 23h(de Brasília)
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Quito (EQU)
📺 Onde assistir: Paramount+
📋 Prováveis Escalações
LDU (Técnico: Tiago Nunes):
Gonzalo Valle; Quintero, Richard Mina, Segovia e Leonel Quiñónez; Villamíl, Pretell, Cornejo e Corozo; Yerlin Quiñónez e Deyverson
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo; Alesson, Negueba e André Luís
