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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (22/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 06:00
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Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A segunda-feira (22) terá como destaques os confrontos da Copa do Mundo de 2026, com seleções como França e Argentina entrando em campo pela segunda rodada da fase de grupos do torneio e podem garantir a classificação antecipada para a fase eliminatória. A agenda do dia também conta com jogo da Série B do Campeonato Brasileiro.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 22 de junho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    14h – Argentina x Áustria – CazéTV
    18h – França x Iraque – CazéTV
    21h – Noruega x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    0h* – Jordânia x Argélia – CazéTV

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    *Jogo na madrugada de segunda-feira (22)

    Messi (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Messi pela Argentina na Copa do Mundo (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Série B

    20h – Ponte Preta x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+

    ➡️ Clique para assistir na Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Premiere

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