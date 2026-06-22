Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (22/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (22) terá como destaques os confrontos da Copa do Mundo de 2026, com seleções como França e Argentina entrando em campo pela segunda rodada da fase de grupos do torneio e podem garantir a classificação antecipada para a fase eliminatória. A agenda do dia também conta com jogo da Série B do Campeonato Brasileiro.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 22 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
14h – Argentina x Áustria – CazéTV
18h – França x Iraque – CazéTV
21h – Noruega x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
0h* – Jordânia x Argélia – CazéTV
*Jogo na madrugada de segunda-feira (22)
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Série B
20h – Ponte Preta x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir na Disney+
➡️ Clique para assistir no Premiere
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