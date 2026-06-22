Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (22/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A segunda-feira (22) terá como destaques os confrontos da Copa do Mundo de 2026, com seleções como França e Argentina entrando em campo pela segunda rodada da fase de grupos do torneio e podem garantir a classificação antecipada para a fase eliminatória. A agenda do dia também conta com jogo da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 22 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

14h – Argentina x Áustria – CazéTV

18h – França x Iraque – CazéTV

21h – Noruega x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

0h* – Jordânia x Argélia – CazéTV

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*Jogo na madrugada de segunda-feira (22)

Messi pela Argentina na Copa do Mundo (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

20h – Ponte Preta x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir na Disney+

➡️ Clique para assistir no Premiere

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