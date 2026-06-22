Portugal x Uzbequistão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo K
Portugal e Uzbequistão se enfrentam nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
O empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo aumentou a importância do segundo compromisso da fase de grupos para Portugal. Na terceira posição do Grupo K com um ponto, o esquadrão lusitano chega ao próximo duelo com a missão de transformar a predominância na posse de bola em chances efetivas de gol.
Para buscar a primeira vitória no Mundial, o técnico Roberto Martínez prepara mudanças na escalação. Na zaga, Rúben Dias será titular no lugar de Tomás Araújo, que deixou o jogo anterior com um desconforto muscular. O atleta do Manchester City formará dupla com Renato Veiga ou Gonçalo Inácio.
Bernardo Silva e Pedro Neto podem dar espaço para João Félix e Rafael Leão. O objetivo de ter os atacantes em campo é dar mais profundidade às investidas da seleção portuguesa, que tem Cristiano Ronaldo como principal referência ofensiva.
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Do outro lado, o Uzbequistão tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para a Colômbia. Apesar da euforia pelo gol de Fayzullaev, o primeiro da história do país em Copas do Mundo, que empatou o jogo, a seleção asiática foi vazada outras duas vezes pelos colombianos e não somou pontos na primeira rodada, ficando na lanterna da chave.
A única alteração na equipe comandada por Fabio Cannavaro deve ser a entrada de Odiljon Hamrobekov no lugar de Oston Urunov no meio-campo. O intuito da substituição é dar características mais defensivas ao time.
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Tudo sobre Portugal x Uzbequistão (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Portugal 🆚 Uzbequistão
Copa do Mundo 2026 – Grupo K
📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Jalal Jayed (MAR)
🚩 Assistentes: Zakadia Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
🖥️ VAR: Leodan Gonzalez (URU)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Portugal
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
🟢 Uzbequistão
Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Jasurbek Urozov e Abdurauf Abdullaev; Bekzod Karimov, Aleksandr Mozgovoy, Otabek Shukurov e Farrukh Sayfiev; Abbosbek Fayzullaev e Odiljon Khamrobekov; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.
Portugal x Uzbequistão
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