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Ponte Preta x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Confronto paulista marca o encontro de duas equipes em realidades opostas

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 10:01
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Ponte Preta x Novorizontino pela Série B
Ponte Preta x Novorizontino pela Série B (Arte: Lance!)

Ponte Preta e Novorizontino duelam nesta segunda-feira (22), às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes paulistas, que vivem momentos opostos na tabela de classificação, terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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    Ficha do jogo

    Ponte Preta-escudo-onde-assistir
    PON
    Novorizontino-escudo-onde-assistir
    NOV
    14ª rodada
    Brasileirão Série B
    Data e Hora
    segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
    Local
    Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo
    Árbitro
    Maguielson Lima Barbosa (DF)
    Assistentes
    Anne Kesy Gomes de Sá (AM), Lehi Sousa Silva (DF) e Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário (SP)
    Var
    Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Ponte Preta convive com o fantasma do rebaixamento, agravado por uma severa crise financeira que resulta em salários atrasados e na debandada de diversos atletas. Dentro de campo, o jejum de vitórias já dura sete partidas, com um retrospecto incômodo de seis derrotas e apenas um empate. O último triunfo do elenco ocorreu em 24 de abril, quando superou o América-MG por 1 a 0, em casa. Devido à péssima campanha, a Macaca ocupa a 19ª e penúltima colocação na tabela, com apenas oito pontos somados. Um resultado positivo diante do Grêmio Novorizontino não retira o time da zona da degola imediatamente, mas pode representar a virada de chave necessária para iniciar uma reação na competição.

    Diferente do rival, o Novorizontino atravessa um momento de estabilidade. A equipe de Novo Horizonte ostenta uma invencibilidade de sete jogos, embora intercale vitórias e empates sem conseguir emplacar uma sequência longa de triunfos. Com 21 pontos conquistados até aqui, o Tigre briga diretamente por uma posição no G-6 e busca aproximação com os líderes da Série B. Fora dos gramados, o clube administra o imbróglio envolvendo o zagueiro Dantas, flagrado em exame antidoping pelo uso de cannabis. O defensor solicitou suspensão voluntária e aguarda o julgamento final. Dantas é um ativo valorizado e teve seu nome especulado em grandes clubes como Botafogo e Fluminense recentemente.

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    Tudo sobre (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Ponte Preta 🆚 Novorizontino
    Brasileirão Série B – 14ª rodada

    📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 20h.
    📍 Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).
    👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
    🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).
    🚩 Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM), Lehi Sousa Silva (DF) e Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário (SP).
    🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    ⚫⚪ Ponte Preta

    Diogo Silva, Lucas Cunha, Diego Leão (Márcio Silva) e Danilo Barcelos; Júlio, Léo Gomes, Tárik, Elvis e Kevyson; Diego Tavares (Daniel Baianinho) e Pottker.
    Técnico: Márcio Zanardi.

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    ⚫🟡 Novorizontino
    Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Léo Naldi, Matheus Bianqui, Diego Galo, Vinícius Paiva e Rômulo; Robson.
    Técnico: Enderson Moreira.

    Ponte Preta x Novorizontino pela Série B
    Ponte Preta x Novorizontino pela Série B (Arte: Lance!)

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