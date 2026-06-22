Ponte Preta x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações Confronto paulista marca o encontro de duas equipes em realidades opostas

Ponte Preta e Novorizontino duelam nesta segunda-feira (22), às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes paulistas, que vivem momentos opostos na tabela de classificação, terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Ficha do jogo PON NOV 14ª rodada Brasileirão Série B Data e Hora segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 20h (de Brasília) Local Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo Árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistentes Anne Kesy Gomes de Sá (AM), Lehi Sousa Silva (DF) e Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário (SP) Var Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Ponte Preta convive com o fantasma do rebaixamento, agravado por uma severa crise financeira que resulta em salários atrasados e na debandada de diversos atletas. Dentro de campo, o jejum de vitórias já dura sete partidas, com um retrospecto incômodo de seis derrotas e apenas um empate. O último triunfo do elenco ocorreu em 24 de abril, quando superou o América-MG por 1 a 0, em casa. Devido à péssima campanha, a Macaca ocupa a 19ª e penúltima colocação na tabela, com apenas oito pontos somados. Um resultado positivo diante do Grêmio Novorizontino não retira o time da zona da degola imediatamente, mas pode representar a virada de chave necessária para iniciar uma reação na competição.

Diferente do rival, o Novorizontino atravessa um momento de estabilidade. A equipe de Novo Horizonte ostenta uma invencibilidade de sete jogos, embora intercale vitórias e empates sem conseguir emplacar uma sequência longa de triunfos. Com 21 pontos conquistados até aqui, o Tigre briga diretamente por uma posição no G-6 e busca aproximação com os líderes da Série B. Fora dos gramados, o clube administra o imbróglio envolvendo o zagueiro Dantas, flagrado em exame antidoping pelo uso de cannabis. O defensor solicitou suspensão voluntária e aguarda o julgamento final. Dantas é um ativo valorizado e teve seu nome especulado em grandes clubes como Botafogo e Fluminense recentemente.

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Tudo sobre (onde assistir, horário, escalações e local)



✅ FICHA TÉCNICA

Ponte Preta 🆚 Novorizontino

Brasileirão Série B – 14ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 20h.

📍 Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

🚩 Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM), Lehi Sousa Silva (DF) e Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário (SP).

🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Ponte Preta

Diogo Silva, Lucas Cunha, Diego Leão (Márcio Silva) e Danilo Barcelos; Júlio, Léo Gomes, Tárik, Elvis e Kevyson; Diego Tavares (Daniel Baianinho) e Pottker.

Técnico: Márcio Zanardi.



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⚫🟡 Novorizontino

Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Léo Naldi, Matheus Bianqui, Diego Galo, Vinícius Paiva e Rômulo; Robson.

Técnico: Enderson Moreira.

Ponte Preta x Novorizontino pela Série B (Arte: Lance!)

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