Ponte Preta x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações
Confronto paulista marca o encontro de duas equipes em realidades opostas
Ponte Preta e Novorizontino duelam nesta segunda-feira (22), às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes paulistas, que vivem momentos opostos na tabela de classificação, terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Ponte Preta convive com o fantasma do rebaixamento, agravado por uma severa crise financeira que resulta em salários atrasados e na debandada de diversos atletas. Dentro de campo, o jejum de vitórias já dura sete partidas, com um retrospecto incômodo de seis derrotas e apenas um empate. O último triunfo do elenco ocorreu em 24 de abril, quando superou o América-MG por 1 a 0, em casa. Devido à péssima campanha, a Macaca ocupa a 19ª e penúltima colocação na tabela, com apenas oito pontos somados. Um resultado positivo diante do Grêmio Novorizontino não retira o time da zona da degola imediatamente, mas pode representar a virada de chave necessária para iniciar uma reação na competição.
Diferente do rival, o Novorizontino atravessa um momento de estabilidade. A equipe de Novo Horizonte ostenta uma invencibilidade de sete jogos, embora intercale vitórias e empates sem conseguir emplacar uma sequência longa de triunfos. Com 21 pontos conquistados até aqui, o Tigre briga diretamente por uma posição no G-6 e busca aproximação com os líderes da Série B. Fora dos gramados, o clube administra o imbróglio envolvendo o zagueiro Dantas, flagrado em exame antidoping pelo uso de cannabis. O defensor solicitou suspensão voluntária e aguarda o julgamento final. Dantas é um ativo valorizado e teve seu nome especulado em grandes clubes como Botafogo e Fluminense recentemente.
Tudo sobre (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Ponte Preta 🆚 Novorizontino
Brasileirão Série B – 14ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 20h.
📍 Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).
🚩 Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM), Lehi Sousa Silva (DF) e Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário (SP).
🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Ponte Preta
Diogo Silva, Lucas Cunha, Diego Leão (Márcio Silva) e Danilo Barcelos; Júlio, Léo Gomes, Tárik, Elvis e Kevyson; Diego Tavares (Daniel Baianinho) e Pottker.
Técnico: Márcio Zanardi.
⚫🟡 Novorizontino
Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Léo Naldi, Matheus Bianqui, Diego Galo, Vinícius Paiva e Rômulo; Robson.
Técnico: Enderson Moreira.
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