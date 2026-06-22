Inglaterra x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo L

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Gilette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo e do SBT (TV aberta); da ge tv, do Sportv e da NSports (TV fechada); da Cazé TV (YouTube); e do Globoplay (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo ENG GHA Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 23/06/2026, 17:00 Local Gilette Stadium, Boston (EUA) Árbitro Saíd Martínez (HON) Assistentes Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON) Var Armando Villarreal (EUA) Onde assistir

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Como chegam as equipes para o jogo?

Na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, a Inglaterra protagonizou um dos melhores jogos desta Copa do Mundo. Harry Kane brilhou com dois gols, enquanto Jude Bellingham e Marcus Rashford fizeram um cada para completar o triunfo dos ingleses, que lideram o Grupo L com um gol a mais no saldo em relação ao próximo adversário.

A única alteração no English Team acontecerá no banco de reservas. O zagueiro Trevoh Chalobah foi convocado às pressas para substituir o lateral-direito Tino Livramento, cortado por uma lesão muscular. O time titular da estreia deve ser mantido por Thomas Tuchel.

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Já a seleção de Gana, que venceu o Panamá por 1 a 0 com gol nos últimos minutos de Yirenkyi, tenta superar o favoritismo dos campeões mundiais de 1966 para somar mais três pontos.

Para o confronto que marca a disputa pela liderança da chave, o técnico Carlos Queiroz não contará com o goleiro Lawrence Ati-Zigi, que saiu de campo no intervalo do último jogo com fortes dores na região da virilha. Ele será substituído por Benjamin Asare, que defendeu a meta ganesa na segunda etapa da vitória sobre o Panamá.

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Tudo sobre Inglaterra x Gana (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 🆚 Gana

Copa do Mundo 2026 – Grupo L

📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, ge tv, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay

🟨 Árbitro: Saíd Martínez (HON)

🚩 Assistentes: Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON)

🖥️ VAR: Armando Villarreal (EUA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

🟡 Gana

Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Ernest Nuamah, Caleb Yirenkyi, Ebenezer Owusu e Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew; Antoine Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.

Inglaterra e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Inglaterra x Gana

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