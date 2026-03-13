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Vitória x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 no Barradão

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 13/03/2026
18:30
Vitória x Atlético-MG (Arte Lance!)
imagem cameraVitória x Atlético-MG (Arte Lance!)
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Neste sábado (14), o Vitória recebe o Atlético às 18h30 no Barradão, em confronto válido pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
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Neste sábado (14), o Vitória recebe o Atlético às 18h30 no Barradão, em confronto válido pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

VIT
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
6° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado 14 de março às 18h30 (horário de Brasília)
Local
Barradão (Salvador)
Árbitro
João Vitor Gobi (SP)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Vitória chega após empate em 1 a 1 no clássico contra o Bahia na Fonte Nova. Nos cinco primeiros jogos no brasileirão o rubro-negro conquistou apenas uma vitória e um empate, além de três derrotas. Ocupa a 15° colocação com quatro pontos somados.

Já o Atlético, venceu a primeira no brasileirão no meio de semana. Bateu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV. A equipe tem um triunfo, dois empates e duas derrotas na competição, ocupando a 13° posição com cinco pontos.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Vitória x Atlético

Vitória x Atlético-MG
6° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado 14 de março às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Barradão (Salvador)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga, Ramon; Caique, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez; Marinho, Mateuzinho e Renato Kayzer.

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Iván Roman (Natanael), Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk e Cassierra

Vitória x Atlético-MG - 6° rodada do Brasileirão (Arte Lance!)
Vitória x Atlético-MG - 6° rodada do Brasileirão (Arte Lance!)

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