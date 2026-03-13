Vitória x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 no Barradão
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (14), o Vitória recebe o Atlético às 18h30 no Barradão, em confronto válido pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Atlético-MG busca quebrar tabu de mais de uma década contra o Vitória
Atlético Mineiro12/03/2026
- Atlético Mineiro
Dúvidas e retorno: As opções de Domínguez para escalar o Atlético-MG contra o Vitória
Atlético Mineiro13/03/2026
- Atlético Mineiro
Atlético-MG anuncia ação para torcedores que estiveram na Arena MRV contra o Inter
Atlético Mineiro12/03/2026
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Vitória chega após empate em 1 a 1 no clássico contra o Bahia na Fonte Nova. Nos cinco primeiros jogos no brasileirão o rubro-negro conquistou apenas uma vitória e um empate, além de três derrotas. Ocupa a 15° colocação com quatro pontos somados.
Já o Atlético, venceu a primeira no brasileirão no meio de semana. Bateu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV. A equipe tem um triunfo, dois empates e duas derrotas na competição, ocupando a 13° posição com cinco pontos.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Vitória x Atlético
Vitória x Atlético-MG
6° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado 14 de março às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Barradão (Salvador)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ Prováveis escalações
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga, Ramon; Caique, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez; Marinho, Mateuzinho e Renato Kayzer.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Iván Roman (Natanael), Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk e Cassierra
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
+ Aposte em jogos do Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias