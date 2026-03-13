Coritiba x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Embalado após vencer o Corinthians, Coxa recebe o Leão Azul no Couto Pereira
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O Coritiba recebe o Remo neste domingo (15), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. As equipes vivem realidades opostas: enquanto o Alviverde tenta se firmar no pelotão de cima, o Leão Azul luta para deixar a zona de rebaixamento.
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Ficha do jogo
O Coxa chega para o confronto com a moral elevada após uma vitória expressiva sobre o Corinthians em Itaquera, somando 10 pontos na tabela. Já o Remo, que agora conta com o técnico Léo Condé, ainda busca sua primeira vitória na competição para aliviar a pressão após o vice-campeonato estadual.
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Como chega o Coritiba?
O técnico Fernando Seabra terá um desfalque importante no setor defensivo. O zagueiro Jacy está fora devido ao protocolo de concussão da CBF, após levar uma bolada no rosto na última rodada. Tiago Cóser é o favorito para assumir a vaga. Além dele, Benassi, Rodrigo Rodrigues e Pedro Morisco seguem no departamento médico.
Como chega o Remo?
Pressionado, o time paraense tenta reorganizar a casa. Sob o comando de Léo Condé, a equipe aposta nos retornos de Kayky e Freitas, que não atuaram na rodada passada por questões contratuais. O Leão soma apenas 3 pontos e precisa pontuar fora de casa para não se distanciar dos concorrentes diretos na luta contra o Z-4.
✅Ficha do jogo
GRÊMIO x RB BRAGANTINO
5ª rodada do Campeonato Brasileiro
📅 Data: domingo, 15 de março de 2026
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere
🗣️ Arbitragem:
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Thalisson (Tchamba) e Sávio; Léo Picco, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro
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