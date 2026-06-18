Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo D se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Estados Unidos e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), na segunda rodada do Grupo D na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo USA AUS Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo D Data e Hora sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 16h (de Brasília) Local Lumen Field, em Seattle (EUA) Árbitro Felix Zwayer (GER) Assistentes Robert Kempter (GER) e Christian Dietz (GER) Var Bastian Dankert (GER) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Os Estados Unidos venceram a sua estreia na competição com muita autoridade e domínio do volume de jogo. A equipe recebeu o Paraguai e aplicou uma goleada de 4 a 1, com uma atuação brilhante, especialmente no primeiro tempo.

O país anfitrião chegou à Copa do Mundo de 2026 cercado por grande expectativa. A seleção comandada por Mauricio Pochettino não precisou disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição e conta com uma geração experiente, liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams.

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➡️ Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

A Austrália também estreou com vitória, superando a boa geração turca por um placar de 2 a 0. Os australianos chegaram ao Mundial após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas, garantindo uma vaga direta ao terminar a fase final de classificação na vice-liderança de seu grupo.

A equipe é comandada pelo ex-zagueiro Tony Popovic, que possui mais de 50 partidas como jogador da Seleção Australiana. O treinador foi uma das referências da equipe na campanha que levou ao primeiro mata-mata de Copa da Austrália, em 2006.

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➡️ EUA x Austrália Palpite – Análise e odds (19/06)

Tudo sobre Estados Unidos x Austrália (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 🆚 Austrália

Copa do Mundo 2026 – Grupo D

📆 Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA).

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Felix Zwayer (GER)

🚩 Assistentes: Robert Kempter (GER) e Christian Dietz (GER)

🖥️ VAR: Bastian Dankert (GER).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Estados Unidos

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Técnico: Mauricio Pochettino.

🔵 Austrália

Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure.

Técnico: Tony Popovic.

Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Estados Unidos x Austrália

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