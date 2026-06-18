Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo D se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Estados Unidos e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), na segunda rodada do Grupo D na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Os Estados Unidos venceram a sua estreia na competição com muita autoridade e domínio do volume de jogo. A equipe recebeu o Paraguai e aplicou uma goleada de 4 a 1, com uma atuação brilhante, especialmente no primeiro tempo.
O país anfitrião chegou à Copa do Mundo de 2026 cercado por grande expectativa. A seleção comandada por Mauricio Pochettino não precisou disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição e conta com uma geração experiente, liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams.
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A Austrália também estreou com vitória, superando a boa geração turca por um placar de 2 a 0. Os australianos chegaram ao Mundial após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas, garantindo uma vaga direta ao terminar a fase final de classificação na vice-liderança de seu grupo.
A equipe é comandada pelo ex-zagueiro Tony Popovic, que possui mais de 50 partidas como jogador da Seleção Australiana. O treinador foi uma das referências da equipe na campanha que levou ao primeiro mata-mata de Copa da Austrália, em 2006.
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Tudo sobre Estados Unidos x Austrália (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Estados Unidos 🆚 Austrália
Copa do Mundo 2026 – Grupo D
📆 Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA).
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Felix Zwayer (GER)
🚩 Assistentes: Robert Kempter (GER) e Christian Dietz (GER)
🖥️ VAR: Bastian Dankert (GER).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Estados Unidos
Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
Técnico: Mauricio Pochettino.
🔵 Austrália
Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure.
Técnico: Tony Popovic.
Estados Unidos x Austrália
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