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Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo D se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 20:00
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Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Estados Unidos e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), na segunda rodada do Grupo D na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    EUA escudo
    USA
    AUSTRALIA ONDE ASSISTIR
    AUS
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo D
    Data e Hora
    sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Lumen Field, em Seattle (EUA)
    Árbitro
    Felix Zwayer (GER)
    Assistentes
    Robert Kempter (GER) e Christian Dietz (GER)
    Var
    Bastian Dankert (GER)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Os Estados Unidos venceram a sua estreia na competição com muita autoridade e domínio do volume de jogo. A equipe recebeu o Paraguai e aplicou uma goleada de 4 a 1, com uma atuação brilhante, especialmente no primeiro tempo.

    O país anfitrião chegou à Copa do Mundo de 2026 cercado por grande expectativa. A seleção comandada por Mauricio Pochettino não precisou disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição e conta com uma geração experiente, liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams.

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    ➡️ Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

    A Austrália também estreou com vitória, superando a boa geração turca por um placar de 2 a 0. Os australianos chegaram ao Mundial após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas, garantindo uma vaga direta ao terminar a fase final de classificação na vice-liderança de seu grupo.

    A equipe é comandada pelo ex-zagueiro Tony Popovic, que possui mais de 50 partidas como jogador da Seleção Australiana. O treinador foi uma das referências da equipe na campanha que levou ao primeiro mata-mata de Copa da Austrália, em 2006.

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    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Austrália
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA).
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Felix Zwayer (GER)
    🚩 Assistentes: Robert Kempter (GER) e Christian Dietz (GER)
    🖥️ VAR: Bastian Dankert (GER).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Estados Unidos
    Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
    Técnico: Mauricio Pochettino.

    🔵 Austrália
    Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure.
    Técnico: Tony Popovic.

    Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Estados Unidos x Austrália
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