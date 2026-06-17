EUA x Austrália Palpite – Análise e odds (19/06)

Confira os palpites e informações de EUA x Austrália pela Copa do Mundo

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Os Estados Unidos recebem a Austrália nesta sexta-feira (19), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções venceram na estreia e somam três pontos, o que transforma o confronto em uma disputa direta pela classificação antecipada às oitavas de final.

Os americanos golearam o Paraguai por 4 x 1 em Los Angeles, com dois gols de Folarin Balogun. A Austrália, por sua vez, surpreendeu a Turquia com vitória por 2 x 0 em Vancouver, sustentada por uma atuação defensiva muito forte e por transições rápidas.

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Melhores palpites para EUA x Austrália pela Copa do Mundo

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Análise da partida - EUA buscam confirmação, Austrália tenta repetir surpresa

Os Estados Unidos entraram na Copa pressionados pelo peso de jogar em casa, mas responderam com uma atuação dominante. A goleada por 4 x 1 sobre o Paraguai igualou a maior vitória americana por diferença de gols em Copas e estabeleceu um recorde: foi a primeira vez que a seleção marcou quatro gols em uma única partida de Mundial.

Folarin Balogun foi o grande nome da estreia. O atacante marcou duas vezes, ainda no primeiro tempo, e tornou-se o primeiro jogador dos EUA a fazer dois gols em um jogo de Copa desde 1930. O desempenho reforçou sua condição de referência ofensiva no sistema de Mauricio Pochettino.

Mesmo sem Pulisic no segundo tempo, os EUA mantiveram controle territorial. A equipe terminou a estreia com 59% de posse, 16 finalizações e 53 toques na área adversária. Giovanni Reyna, acionado do banco, fechou o placar nos acréscimos e mostrou que Pochettino tem alternativas para manter o nível ofensivo.

A Austrália executou um plano quase perfeito contra a Turquia. Mesmo cedendo 72% de posse e 30 finalizações, o time de Tony Popovic protegeu o corredor central, bloqueou entradas na área e foi letal em transições. Nestory Irankunda abriu o placar aos 20 anos, tornando-se o australiano mais jovem a marcar em Copas.

O segundo gol, de Connor Metcalfe, confirmou a eficiência dos Socceroos em um jogo de baixa posse e alta disciplina. Outra decisão marcante foi a escolha de Patrick Beach no gol. O jovem de 22 anos respondeu com oito defesas e praticamente garantiu sua permanência como titular, deixando o veterano Mathew Ryan no banco.

O desafio agora será mais exigente. Em Seattle, contra quase 70 mil torcedores e um ataque mais veloz do que o turco, a Austrália não deve ter o mesmo conforto para ceder campo e esperar. Se repetir a organização defensiva, pode competir; se oferecer os mesmos espaços nas laterais, os EUA têm qualidade para punir.

Confrontos diretos entre EUA x Austrália

EUA e Austrália se enfrentaram quatro vezes na história, sempre em amistosos. O retrospecto é favorável aos americanos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

O primeiro encontro aconteceu em junho de 1992, com vitória australiana por 1 x 0 em solo americano. Em novembro de 1998, as seleções empataram sem gols. O placar mais elástico veio em junho de 2010, quando os EUA venceram por 3 x 1 em amistoso preparatório para a Copa da África do Sul.

O duelo mais recente foi em outubro de 2025, em Commerce City, no Colorado. Jordan Bos abriu o placar para a Austrália, mas Haji Wright virou para os EUA com dois gols, ambos com assistência de Cristian Roldan. Pulisic também se machucou naquela partida, detalhe que ganha peso diante da situação física atual do camisa 10.

Notícias de EUA x Austrália

EUA: desfalques e dúvidas

A principal preocupação dos EUA é Christian Pulisic. O meia-atacante sofreu uma pancada na panturrilha esquerda no primeiro tempo contra o Paraguai e não voltou após o intervalo. Nos treinos seguintes, trabalhou separadamente do grupo. A federação americana trata o caso como "dia a dia", e sua presença desde o início ainda depende da evolução física.

Pulisic minimizou a gravidade depois da estreia, e Tyler Adams também demonstrou confiança na recuperação do companheiro. Ainda assim, existe a possibilidade de Pochettino não forçar sua titularidade e utilizá-lo apenas no decorrer da partida.

Caso Pulisic não comece, Giovanni Reyna e Tim Weah são as alternativas mais prováveis. Reyna entrou bem contra o Paraguai e marcou nos acréscimos, enquanto Weah oferece mais profundidade pelo lado. Balogun sentiu desconforto leve após a estreia, mas não preocupa.

A tendência é que Pochettino mantenha a base da estreia se Pulisic receber aval médico. Matt Freese deve seguir no gol, com Tim Ream, aos 38 anos, como capitão e referência de liderança na linha defensiva.

Provável escalação dos EUA (3-4-2-1): Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Sergino Dest, Tyler Adams, Malik Tillman e Alex Freeman; Weston McKennie e Christian Pulisic (Giovanni Reyna); Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Austrália: desfalques e dúvidas

Tony Popovic não reportou lesões após a vitória sobre a Turquia. O treinador já havia confirmado antes da estreia que todos os 26 convocados estavam saudáveis e disponíveis, incluindo Mohamed Touré, que chegou a ser dúvida durante a semana.

A principal questão está nas escolhas ousadas da estreia. Patrick Beach começou no lugar de Mathew Ryan e respondeu com atuação decisiva. Depois de oito defesas contra a Turquia, o jovem goleiro deve permanecer como titular.

Outra decisão importante foi a presença de Paul Okon-Engstler no meio-campo, deixando Jackson Irvine no banco. O novato participou diretamente da construção do primeiro gol e deu mais energia à equipe, mas Irvine pode ser opção para reforçar a marcação contra o poder físico americano.

Irankunda foi substituído aos 61 minutos contra a Turquia, em provável gestão de carga. O jovem deve começar novamente, mas Popovic pode ajustar o meio-campo para equilibrar velocidade, recomposição e presença física.

Provável escalação da Austrália (3-5-2): Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler e Jordan Bos; Mohamed Touré e Nestory Irankunda. Técnico: Tony Popovic.

Destaques individuais de EUA x Austrália

Jogador destaque · EUA Folarin Balogun 2 Gols na estreia da Copa do Mundo contra o Paraguai (4 x 1) 13 Gols na Ligue 1 2025/26 pelo Monaco em 30 jogos 17 Participações em gol pelo Monaco na temporada (13 gols + 4 assistências) 9 Gols pela seleção dos EUA em 27 jogos Jogador destaque · Austrália Nestory Irankunda 1 Gol na estreia da Copa contra a Turquia, o mais jovem australiano a marcar em Mundiais 6 Gols pela seleção australiana em 16 convocações 8 Participações em gol pelo Watford na Championship 2025/26 (4 gols + 4 assistências) 20 Anos de idade, nascido em Kigoma, Tanzânia

Os técnicos - Pochettino busca estabilidade, Popovic sustenta ousadia

Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino assumiu os Estados Unidos em setembro de 2024 com a missão de transformar uma geração talentosa em um time competitivo em casa. O argentino trouxe experiência de alto nível, com passagens por Tottenham, PSG, Chelsea e Southampton.

O início teve oscilações, mas a estreia contra o Paraguai validou escolhas importantes. O sistema com três zagueiros, Dest e Freeman como alas e Balogun centralizado deu volume ofensivo e protegeu melhor a equipe, ainda que a defesa tenha mostrado lapsos no gol sofrido.

Tony Popovic

Tony Popovic, ex-zagueiro da seleção australiana, assumiu o comando em setembro de 2024 após a saída de Graham Arnold. O treinador recuperou a equipe nas Eliminatórias e garantiu vaga direta ao vencer jogos decisivos contra Japão e Arábia Saudita.

Sua marca recente é a coragem. Contra a Turquia, deixou veteranos no banco e apostou em jovens que foram decisivos. A questão agora é repetir a ousadia sem expor demais a equipe diante dos anfitriões.

Análise tática de EUA x Austrália

Os EUA devem manter o 3-4-2-1 de Pochettino, com Richards, Ream e Robinson na linha defensiva, Dest e Freeman como alas e Balogun como referência. McKennie atua entre meio e ataque, enquanto Pulisic, se tiver condições, será a principal peça de aceleração pelo corredor esquerdo.

A Austrália tende a repetir o 3-5-2 compacto da estreia. Popovic deve aceitar menos posse, proteger a entrada da área e tentar forçar os americanos a circular por fora. A chave será impedir que Balogun receba limpo entre os zagueiros e que McKennie ataque a área em segunda bola.

O corredor direito dos EUA pode definir a partida. Dest avança muito e cria volume ofensivo, mas também deixa espaço às costas. Jordan Bos e Irankunda podem explorar essa zona em transições rápidas, especialmente se a Austrália conseguir recuperar a bola e lançar antes da recomposição americana.

As bolas paradas serão outro fator relevante. Harry Souttar, com 1,98m, é uma ameaça constante no jogo aéreo australiano, enquanto os EUA têm força física com Richards, Ream, McKennie e Balogun. Em um jogo de classificação encaminhada para quem vencer, detalhes em escanteios e faltas laterais podem pesar.

Prognóstico de placar exato para EUA x Austrália

🎯 Palpite do Lance! EUA 2 x 1 Austrália – Odd 8,00 na Br4Bet Os Estados Unidos têm mais qualidade técnica e chegam como favoritos, mas a Austrália mostrou na estreia que pode ser perigosa nos contra-ataques. A tendência é de uma vitória americana, com chances de os Socceroos também balançarem as redes. Os EUA marcaram quatro gols na estreia , a primeira vez que anotaram mais de três gols em um único jogo de Copa do Mundo

, a primeira vez que anotaram mais de três gols em um único jogo de Copa do Mundo Folarin Balogun tem dois gols no torneio e encerrou a temporada pelo Monaco com 13 gols e quatro assistências na Ligue 1 2025/26

e encerrou a temporada pelo Monaco com 13 gols e quatro assistências na Ligue 1 2025/26 Patrick Beach fez oito defesas contra a Turquia , a maior marca entre goleiros no torneio até agora

, a maior marca entre goleiros no torneio até agora Nestory Irankunda se tornou o australiano mais jovem a marcar em Copas e tem velocidade de sprint registrada de 37,02 km/h, arma letal nos contra-ataques

e tem velocidade de sprint registrada de 37,02 km/h, arma letal nos contra-ataques Nos quatro confrontos da história, os EUA venceram duas vezes, empataram uma e perderam uma, e jamais se enfrentaram em competição oficial

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 14h50 (17/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.