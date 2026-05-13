Depois de mais de três décadas longe da competição desde sua primeira participação, a Austrália retornou à Copa do Mundo em 2006, na Alemanha, e, desde então, é figura carimbada em todas as edições posteriores até aqui. Com isso, essa Copa, que será disputada na América do Norte, será a sexta consecutiva da Austrália.



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Os australianos vão em busca de alcançar sua melhor campanha na competição e se colocarem em um novo patamar no Canadá, Estados Unidos e México. A Austrália figura no grupo D, ao lado dos Estados Unidos, Paraguai e Turquia.

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Jogadores da Austrália em jogo contra o Japão (Foto: Colin Morty/AFP)

🌍 O Cenário: Como a Austrália chega à Copa?

A Austrália iniciou a campanha rumo à América do Norte já na segunda fase das eliminatórias da Ásia e passou com tranquilidade ao vencer todas as seis partidas sem sofrer um único gol. Contudo, o início da terceira fase foi mais complexo, e após uma derrota em casa para o Barein, na estreia, e um empate com a Indonésia logo em seguida, culminaram na saída de Graham James Arnold. Tony Popovic herdou o cargo e estreou com vitória sobre a China e empatou com o Japão na sequência. A vaga para a Copa do Mundo foi garantida após derrotar a Arábia Saudita por dois a um.

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📈 Melhor campanha em Copas

O mais longe que a Seleção Australiana chegou em Copas do Mundo foi quando avançou às oitavas de final, em 2006, na Alemanha, e em 2022, no Catar. Na edição de 2006, a seleção possuía uma das consideradas melhores gerações do país, tendo jogadores como Harry Kewll, Tim Cahill e Mark Schwarzer, e foi eliminada para a Itália por 1 a 0 após uma penalidade nos acréscimos do segundo tempo. Já em 2022, 16 anos depois, o então recorde australiano foi igualado. A Austrália terminou atrás da França em um grupo que ainda teve a Tunísia e a Dinamarca, caiu para a Argentina, futura campeã, por 2 a 1 — com direito a um gol de Lionel Messi.



✨ Fato curioso: como atleta e jogador

Ao iniciar sua campanha à frente da Austrália, no dia 13 de junho, contra a Turquia, na Copa do Mundo, Popovic entrará para um seleto grupo de personagens que participaram de Copas do Mundo tanto como jogador quanto como técnico.

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⚡ O cara do time: Jackson Irvine

Meio-campista de 33 anos, Irvine atua no St. Pauli, da Alemanha. Ele é a grande referência do meio-campo e capitão da seleção da Austrália. Tem muita intensidade e faz muito bem o 'box-to-box', isso graças à grande capacidade física de chegada para pisar na área para finalizar, por isso também é visto como um meia goleador. Além da força física, o faro de gol de Irvine advém também da boa bola parada do meia. Além disso, tem qualidade para buscar os atacantes a partir de cruzamentos, e isso na Austrália é uma grande arma, tendo em vista que a equipe tenta preencher bem a área. Irvine também é reconhecido por sua liderança dentro do grupo.

Irvine comemora gol pela Austrália contra a China (Foto: Divulgação/ @Socceroos)





👁️ Fique de olho: Nestory Irankunda

Jovem e promissor atacante, de 20 anos, Irankunda vem pedindo passagem na Seleção Australiana. Atualmente está no Watford, da Inglaterra, e joga pela ponta direita — pela Austrália também é improvisado como centroavante. Tem como característica a condução de bola e tentar jogadas de um contra um para explorar sua velocidade e quebrar as defesas adversárias. Irankunda é visto como uma peça fundamental para a renovação da Seleção.

👨‍🏫 Quem é o treinador da Austrália na Copa do Mundo?

Com mais de 50 partidas como jogador da Seleção Australiana, o ex-zagueiro Tony Popovic foi uma das referências da equipe na campanha que levou ao primeiro mata-mata de Copa da Austrália, em 2006. E, dois anos após se aposentar do futebol, Popovic iniciou sua trajetória como treinador e conquistou diversos títulos por clubes do país. Tony foi indicado para a seleção após a saída de Arnold, no fim de 2024, e comandou a reta final da campanha nas eliminatórias.

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📋 Time base (3-4-2-1)

Ryan; Herrington, Circati e Burgess; Italiano, Irvine, O´Neill e Bos; Irankunda e McGree; e Mo Touré

🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Austrália x Turquia

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 14 de junho, domingo, às 1h (de Brasília)

🏟️ BC Place, Vancouver (CAN)

Estados Unidos x Austrália

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle (EUA)

Paraguai x Austrália

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 25 de junho, quinta-feira, às 23h (de Brasília)

🏟️Levi´s Stadium, Santa Clara (EUA)

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