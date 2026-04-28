Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam pela terceira rodada da competição continental
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Nesta quarta-feira (28), o Puerto Cabello recebe o Atlético às 21h30 no Estádio Isla Garcilaso em Cusco, no Peru, em confronto válido pela terceira rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir ao vivo.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Cienciano chega para o confronto após empatar por 2 a 2 com o Cajamarca pelo Campeonato Peruano. Na última partida pela Copa Sul-Americana, a equipe venceu o Puerto Cabello por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B, com quatro pontos.
Já o Atlético vive um momento mais delicado. A equipe foi goleada por 4 a 0 pelo Flamengo na Arena MRV e enfrenta um ambiente conturbado também fora de campo. Pela Sul-Americana, no último compromisso, o time venceu o Juventud por 2 a 1 e ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, com três pontos.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Cienciano x Atlético-MG
Cienciano x Atlético-MG
3° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira 28 de Abril às 23h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Isla Garcilaso (Cusco, Peru)
👁️ Onde assistir: Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir ao vivo.
🟨 Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jose Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
⚽ Prováveis escalações
Cienciano (Técnico: Horácio Melgarejo)
Espinoza, Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Robles, Caparo, Hohberg e Souza; Bandiera e Garces.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Alonso, Ivan Román e Pascini; Tomás Perez, Alexsander e Bernard (Gustavo Scarpa); Dudu, Alan Minda e Cauã Soares
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