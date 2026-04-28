Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira (28), o Puerto Cabello recebe o Atlético às 21h30 no Estádio Isla Garcilaso em Cusco, na Peru, em confronto válido pela terceira rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir ao vivo.

Nesta quarta-feira (28), o Puerto Cabello recebe o Atlético às 21h30 no Estádio Isla Garcilaso em Cusco, no Peru, em confronto válido pela terceira rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir ao vivo.

continua após a publicidade

Ficha do jogo CIE CAM 3° rodada Sul-Americana - Fase de grupos Data e Hora quarta-feira 28 de Abril às 23h (horário de Brasília) Local Estádio Isla Garcilaso (Cusco, Peru) Árbitro Yael Falcón Pérez (ARG) Assistentes Facundo Rodríguez (ARG) e Jose Savorani (ARG) Var Hernan Mastrangelo (ARG) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Cienciano chega para o confronto após empatar por 2 a 2 com o Cajamarca pelo Campeonato Peruano. Na última partida pela Copa Sul-Americana, a equipe venceu o Puerto Cabello por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B, com quatro pontos.

Já o Atlético vive um momento mais delicado. A equipe foi goleada por 4 a 0 pelo Flamengo na Arena MRV e enfrenta um ambiente conturbado também fora de campo. Pela Sul-Americana, no último compromisso, o time venceu o Juventud por 2 a 1 e ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, com três pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Cienciano x Atlético-MG

Cienciano x Atlético-MG

3° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira 28 de Abril às 23h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Isla Garcilaso (Cusco, Peru)

👁️ Onde assistir: Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir ao vivo.

🟨 Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jose Savorani (ARG)

📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

⚽ Prováveis escalações

Cienciano (Técnico: Horácio Melgarejo)

Espinoza, Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Robles, Caparo, Hohberg e Souza; Bandiera e Garces.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Alonso, Ivan Román e Pascini; Tomás Perez, Alexsander e Bernard (Gustavo Scarpa); Dudu, Alan Minda e Cauã Soares

continua após a publicidade

Cienciano x Atlético-MG (Foto: Arte Lance!)

🤑Aposte no Atlético pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável