Equador joga a vida nesta quinta contra a Alemanha na Copa do Mundo Terceiro lugar do grupo E, La Tri precisa vencer para sonhar com classificação

Após derrota na estreia para a Costa do Marfim e empate frustrante com Curaçao, o Equador soma apenas um ponto no grupo E e figura na terceira colocação. Ainda assim, caso vença na última rodada e a Costa do Marfim tropece, a La Tricolor conquista a classificação para a segunda fase — que ainda poderia vir com a equipe figurando entre os oito melhores terceiros da fase de grupos. Para isso, os sul-americanos enfrentam o maior desafio do grupo: a Alemanha.

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A equipe do técnico Julian Nagelsmann ainda não perdeu nessa primeira fase. São duas vitórias, seis pontos conquistados e liderança já garantida. Os alemães se configuram como a grande montanha a ser escalada pelos equatorianos, mas o último jogo dos europeus contra a Costa do Marfim pode indicar um caminho para surpreender os tetracampeões mundiais. Os marfinenses precisam ser competitivos e eficientes se querem buscar a primeira vitória na competição sobre a Alemanha.

Seko Fofana, daCosta do Marfim sendo marcado pelo alemão Felix Nmecha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

A tendência é que a bola fique mais com o lado adversário, que deve jogar avançado para pressionar o Equador, que precisará contar com a sua característica solidez defensiva para sustentar os ataques alemães, roubar a bola e sair em velocidade. A grande questão é no ataque. O Equador, que em dois jogos ainda não marcou nessa Copa do Mundo, assim como no jogo contra Curaçao, apresentou muito volume, mas também muita dificuldade de marcar gols. E isso, contra a Alemanha, que não deve ceder tantas oportunidades, é um grande problema para a equipe de Beccacece. No empate sem gols contra Curaçao, por exemplo, os equatorianos finalizaram 27 vezes, sendo 15 no gol, e ainda assim não puseram a bola na rede em nenhuma das ocasiões.

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O goleiro Eloy Room, de Curaçao, em dividida com o Enner Valencia, do Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O confronto entre Equador e Alemanha acontece nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Com apenas um ponto conquistado em dois jogos, a equipe sul-americana precisa vencer os alemães para seguir com chances de classificação à segunda fase. Já a Alemanha entra em campo com a liderança já garantida após vencer seus dois primeiros compromissos da fase de grupos.

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