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Equador joga a vida nesta quinta contra a Alemanha na Copa do Mundo

Terceiro lugar do grupo E, La Tri precisa vencer para sonhar com classificação

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 15:59
Atualizado há 1 minutos
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Seleção Equador (reprodução instagram La tri)
Seleção do Equador (reprodução instagram La tri)

Após derrota na estreia para a Costa do Marfim e empate frustrante com Curaçao, o Equador soma apenas um ponto no grupo E e figura na terceira colocação. Ainda assim, caso vença na última rodada e a Costa do Marfim tropece, a La Tricolor conquista a classificação para a segunda fase — que ainda poderia vir com a equipe figurando entre os oito melhores terceiros da fase de grupos. Para isso, os sul-americanos enfrentam o maior desafio do grupo: a Alemanha. 

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    A equipe do técnico Julian Nagelsmann ainda não perdeu nessa primeira fase. São duas vitórias, seis pontos conquistados e liderança já garantida. Os alemães se configuram como a grande montanha a ser escalada pelos equatorianos, mas o último jogo dos europeus contra a Costa do Marfim pode indicar um caminho para surpreender os tetracampeões mundiais. Os marfinenses precisam ser competitivos e eficientes se querem buscar a primeira vitória na competição sobre a Alemanha. 

    Seko Fofana, daCosta do Marfim sendo marcado pelo alemão Felix Nmecha na Copa do Mundo de 2026
    Seko Fofana, daCosta do Marfim sendo marcado pelo alemão Felix Nmecha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    A tendência é que a bola fique mais com o lado adversário, que deve jogar avançado para pressionar o Equador, que precisará contar com a sua característica solidez defensiva para sustentar os ataques alemães, roubar a bola e sair em velocidade. A grande questão é no ataque. O Equador, que em dois jogos ainda não marcou nessa Copa do Mundo, assim como no jogo contra Curaçao, apresentou muito volume, mas também muita dificuldade de marcar gols. E isso, contra a Alemanha, que não deve ceder tantas oportunidades, é um grande problema para a equipe de Beccacece. No empate sem gols contra Curaçao, por exemplo, os equatorianos finalizaram 27 vezes, sendo 15 no gol, e ainda assim não puseram a bola na rede em nenhuma das ocasiões

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    O goleiro Eloy Room, de Curaçao, em dividida com o Enner Valencia, do Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    O goleiro Eloy Room, de Curaçao, em dividida com o Enner Valencia, do Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    O confronto entre Equador e Alemanha acontece nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Com apenas um ponto conquistado em dois jogos, a equipe sul-americana precisa vencer os alemães para seguir com chances de classificação à segunda fase. Já a Alemanha entra em campo com a liderança já garantida após vencer seus dois primeiros compromissos da fase de grupos. 

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