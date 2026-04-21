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Burnley x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 34ª rodada

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
15:00
Burnley x Manchester City pelo Campeonato Inglês (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBurnley x Manchester City pelo Campeonato Inglês (Foto: Arte/Lance!)
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Burnley e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Turf Moor, em Burnley (ING), pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

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O Manchester City vive o melhor momento da temporada e segue firme na luta pelo título. Os Citizens somam 67 pontos, acumulam quatro vitórias consecutivas em todas as competições e vêm de triunfo por 2 a 1 sobre o Arsenal no confronto direto. A equipe de Pep Guardiola tem em Erling Haaland o artilheiro isolado da Premier League, com 22 gols. No entanto, o técnico tem desfalques importantes: Rodri saiu machucado contra o Arsenal e é baixa, assim como Rúben Dias, Josko Gvardiol e John Stones, todos lesionados. Abdukodir Khusanov e Marc Guéhi devem formar a dupla de zaga.

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Ficha do jogo

Burnley escudo onde assistir
BUR
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
34ª rodada
Campeonato Inglês
Data e Hora
quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Turf Moor, em Burnley (ING)
Árbitro
Andy Madley (ING)
Assistentes
Steven Meredith (ING) e Craig Taylor (ING)
Var
Stuart Attwell (ING)
Onde assistir

O Burnley, por sua vez, vive situação dramática. Penúltimo colocado com apenas 20 pontos, o time está a 12 pontos da zona de segurança com apenas cinco rodadas restantes. A equipe de Scott Parker tem uma única vitória nos últimos 22 jogos da Premier League e nenhum triunfo em casa nas últimas nove rodadas. Os desfalques são muitos: Josh Cullen, Connor Roberts, Hannibal Mejbri, Jordan Beyer e Zeki Amdouni seguem fora por lesão. A esperança ofensiva recai sobre Zian Flemming, artilheiro do time com oito gols na competição.

Tudo sobre Burnley x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Burnley 🆚 Manchester City
34ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Andy Madley (ING)
🚩 Assistentes: Steven Meredith (ING) e Craig Taylor (ING)
📺 VAR: Stuart Attwell (ING)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟣🔵 Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal e Hartman; Edwards, Florentino, Ugochukwu e Ward-Prowse; Flemming e Anthony.

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Nico González e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Haaland.

Burnley x Manchester City pelo Campeonato Inglês (Foto: Arte/Lance!)
Burnley x Manchester City pelo Campeonato Inglês (Foto: Arte/Lance!)

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