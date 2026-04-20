Brighton x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 34ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Brighton e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no American Express Stadium, em Brighton (ING), pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. ▶️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Time de André e João Gomes é rebaixado na Premier League
Futebol Internacional20/04/2026
- Flamengo
Jogador convocado por Ancelotti revela desejo de jogar no Flamengo
Flamengo20/04/2026
- Futebol Internacional
Atitude de brasileiro da Seleção repercute em jornais ingleses: ‘Sorte’
Futebol Internacional20/04/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Brighton chega embalado para o confronto e vive um excelente momento na temporada. A equipe comandada por Fabian Hürzeler vem de quatro rodadas de invencibilidade na liga e ocupa a 9ª posição com 47 pontos. Os Seagulls contam com o retorno do capitão Lewis Dunk (após cumprir suspensão) e buscam uma vitória em casa para ultrapassar o próprio Chelsea, mantendo viva a briga por uma vaga em competições europeias.
O Chelsea, por sua vez, vive uma crise aguda nesta reta final. O time treinado por Liam Rosenior vem de quatro derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol, a mais recente contra o Manchester United. Atualmente na 6ª colocação com 48 pontos, os Blues precisam de uma reação imediata para não perderem o G-5 de vista. O treinador conta com um departamento médico lotado de desfalques importantes, incluindo o brasileiro Estêvão.
Tudo sobre o jogo entre Brighton x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brighton 🆚 Chelsea
34ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: American Express Stadium, em Brighton (ING).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (ING), Lee Betts (ING) e Edward Smart (ING).
📺 VAR: James Bell (ING).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk e Ferdi Kadioglu; Yasin Ayari e Pascal Gross; Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood e Kaoru Mitoma (Diego Gómez); Danny Welbeck.
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; Liam Delap (João Pedro).
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias