Brighton e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no American Express Stadium, em Brighton (ING), pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. ▶️Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo BHA CHE Premier League 34ª rodada Data e Hora terça-feira, 21 de abril de 2026, às 16h (de Brasília) Local American Express Stadium, em Brighton (ING) Árbitro Craig Pawson (ING) Assistentes Lee Betts (ING) e Edward Smart (ING) Var James Bell (ING) Onde assistir

O Brighton chega embalado para o confronto e vive um excelente momento na temporada. A equipe comandada por Fabian Hürzeler vem de quatro rodadas de invencibilidade na liga e ocupa a 9ª posição com 47 pontos. Os Seagulls contam com o retorno do capitão Lewis Dunk (após cumprir suspensão) e buscam uma vitória em casa para ultrapassar o próprio Chelsea, mantendo viva a briga por uma vaga em competições europeias.

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O Chelsea, por sua vez, vive uma crise aguda nesta reta final. O time treinado por Liam Rosenior vem de quatro derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol, a mais recente contra o Manchester United. Atualmente na 6ª colocação com 48 pontos, os Blues precisam de uma reação imediata para não perderem o G-5 de vista. O treinador conta com um departamento médico lotado de desfalques importantes, incluindo o brasileiro Estêvão.

Tudo sobre o jogo entre Brighton x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brighton 🆚 Chelsea

34ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: American Express Stadium, em Brighton (ING).

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (ING), Lee Betts (ING) e Edward Smart (ING).

📺 VAR: James Bell (ING).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)

Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk e Ferdi Kadioglu; Yasin Ayari e Pascal Gross; Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood e Kaoru Mitoma (Diego Gómez); Danny Welbeck.

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; Liam Delap (João Pedro).

Brighton x Chelsea - Premier League (Foto: Arte/Lance!)

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