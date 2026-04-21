Chelsea pode vender astro em menos de um ano após contratá-lo

O Chelsea estuda vender Garnacho apenas oito meses após contratá-lo junto ao Manchester United, de acordo com a Sky Sports. O clube londrino teria se "cansado" do atacante argentino e pretende se desfazer dele na próxima janela de transferências. Os Blues pagaram 47 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões) pelo jogador, que não correspondeu às expectativas em Stamford Bridge e acumula apenas um gol em 22 partidas na Premier League.

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Ao todo, na temporada, são oito gols, sendo seis em competições de copas. O argentino perdeu espaço com os técnicos Enzo Maresca e Liam Rosenior, sendo preterido por Estêvão na direita e por Pedro Neto na esquerda. A gota d'água teria sido a atuação no último sábado, contra o Manchester United, sua ex-equipe. Na leitura da imprensa inglesa, Garnacho falhou redondamente: não completou nenhum drible, perdeu inúmeras posses de bola e foi inofensivo.

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Garnacho criticado por ex-diretor do Manchester United

O atacante também foi duramente criticado por Nicky Butt, lenda do Manchester United e ex-diretor da academia do clube. Em entrevista ao podcast 'The Good, The Bad & The Football', Butt afirmou que Garnacho sempre teve uma personalidade difícil e que seu ego cresceu rápido demais.

– Garnacho sempre foi um pouco distante, tinha uma opinião muito elevada de si mesmo. Eu achava que ele tinha uma personalidade difícil. E quando chegou ao time principal, seu ego o dominou muito rapidamente. Ele alcançou o status de superestrela cedo demais – disse Butt.

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– Alguém deveria tê-lo impedido, e talvez tenham impedido, mas ele ignorou. A melhor coisa que o Manchester United fez foi vendê-lo porque, talento à parte, e eu não acho que ele seja tão bom assim, sua atitude no Manchester United foi vergonhosa. Quando ele saiu, se você desrespeita seus companheiros de equipe e o clube ao sair, então acabou – afirmou.

Garnacho disputa a bola com Pedro Porro em Tottenham x Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

A saída de Garnacho do Manchester United já havia sido conturbada. O jogador forçou a transferência e criou um clima de hostilidade com os torcedores dos Red Devils. Agora, sua passagem pelo Chelsea caminha para um final precoce.

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