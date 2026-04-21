Ingleses citam Jhon Arias como uma das piores contratações de time rebaixado

O rebaixamento do Wolves para a Championship foi confirmado na última segunda-feira (20), após o empate entre Crystal Palace e West Ham. A queda encerra uma permanência de oito temporadas consecutivas do clube na Premier League. Em análise publicada nesta terça (21), o jornal britânico "Sky Sports" apontou a má gestão de contratações como o principal motivo para o fracasso da equipe.

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O clube gastou mais de 150 milhões de libras em taxas de transferência em duas janelas de 2025. O retorno sobre o investimento, segundo a publicação, foi mínimo. Entre os nomes citados como exemplos de negociações frustrantes está o colombiano Jhon Arias, contratado junto ao Fluminense por 14,7 milhões de libras para ser o substituto de Matheus Cunha, vendido ao Manchester United.

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A análise destaca que as seis contratações feitas no verão europeu não supriram as saídas de Cunha, Rayan Ait-Nouri e Nelson Semedo. Além de Arias – que voltou ao Brasil para defender o Palmeiras –, outras contratações também não deram o retorno desejado. O jornal fez um balanço sobre os reforços e no texto, a Sky Sports afirma que Fer López não desempenhou bem e até retornou ao Celta de Vigo; Jackson Tchatchoua entregou pouco mais que velocidade; David Wolfe não desbancou Hugo Bueno na lateral; e Tolu Arokodare, único centroavante do elenco, está fora do time.

Declínio do Wolves não era novidade

O Wolves flertou com o rebaixamento em duas das três temporadas anteriores. Em 2022, estava na lanterna até a chegada de Vitor Pereira, que mudou o rumo da equipe na temporada passada. Desta vez, a recuperação não veio. O time perdeu os seis primeiros jogos da temporada e nunca conseguiu sair da lanterna.

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O técnico ex-Corinthians e Flamengo foi demitido em novembro de 2025, após somar apenas dois pontos em 10 jogos. Assumiu Rob Edwards, que perdeu seus sete primeiros jogos e não conseguiu reverter o cenário. A primeira vitória na Premier League veio apenas na 20ª rodada.

A Sky Sports aponta que o problema, no entanto, é anterior à temporada atual. A venda repetida de jogadores estrelas não foi acompanhada por um reinvestimento inteligente. O Wolves demitiu o diretor esportivo que supervisionou grande parte das contratações. O presidente Jeff Shi foi afastado em dezembro, e Nathan Shi assumiu como interino.

O caso Arias e a adaptação frustrada

A passagem de Arias pelo Wolves resume o fracasso do planejamento. Contratado após um grande desempenho no Mundial de Clubes, o colombiano nunca conseguiu repetir as atuações dos tempos de Fluminense. A dificuldade de adaptação à Inglaterra e ao futebol local fez com que ele só tivesse sua primeira participação em gol na 21ª partida pelo clube.

Arias se transferiu do Fluminense para os Wolves no meio de 2025. (Foto: Reprodução/X/@premierleague)

Após a derrota para o Aston Villa, pela 13ª rodada, quando seu posicionamento irregular levou à anulação de um gol e ele ainda quase foi expulso, torcedores foram às redes sociais classificá-lo como "a pior contratação da história" do clube.

O cenário só começou a mudar quando Edwards o recuou para jogar como meia pela direita — posição em que rendia no Brasil. O colombiano cresceu, e o técnico chegou a elogiá-lo publicamente. Mas a ascensão veio tarde demais para ajudar o Wolves a reagir.

Com o rebaixamento confirmado, o Wolves inicia o planejamento para a Championship. A diretoria assegura estabilidade financeira impulsionada pelas vendas de Cunha e Ait-Nouri, mas o elenco deve passar por uma reformulação severa. Os meio-campistas brasileiros André e João Gomes são alvos de gigantes europeus, com o Manchester United à frente. O lateral Pedro Lima também terá o futuro discutido.

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