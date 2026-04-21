Ingleses citam Jhon Arias como uma das piores contratações de time rebaixado
Sky Sports citou motivos para declínio da equipe
- Matéria
- Mais Notícias
O rebaixamento do Wolves para a Championship foi confirmado na última segunda-feira (20), após o empate entre Crystal Palace e West Ham. A queda encerra uma permanência de oito temporadas consecutivas do clube na Premier League. Em análise publicada nesta terça (21), o jornal britânico "Sky Sports" apontou a má gestão de contratações como o principal motivo para o fracasso da equipe.
Relacionadas
- Lancepédia
Por que as redes de futebol têm formatos diferentes? Entenda a regra
Lancepédia21/04/2026
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/04/2026)
Onde Assistir21/04/2026
- Futebol Internacional
Real Madrid bate Brugge nos pênaltis e vence a Uefa Youth League
Futebol Internacional20/04/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O clube gastou mais de 150 milhões de libras em taxas de transferência em duas janelas de 2025. O retorno sobre o investimento, segundo a publicação, foi mínimo. Entre os nomes citados como exemplos de negociações frustrantes está o colombiano Jhon Arias, contratado junto ao Fluminense por 14,7 milhões de libras para ser o substituto de Matheus Cunha, vendido ao Manchester United.
A análise destaca que as seis contratações feitas no verão europeu não supriram as saídas de Cunha, Rayan Ait-Nouri e Nelson Semedo. Além de Arias – que voltou ao Brasil para defender o Palmeiras –, outras contratações também não deram o retorno desejado. O jornal fez um balanço sobre os reforços e no texto, a Sky Sports afirma que Fer López não desempenhou bem e até retornou ao Celta de Vigo; Jackson Tchatchoua entregou pouco mais que velocidade; David Wolfe não desbancou Hugo Bueno na lateral; e Tolu Arokodare, único centroavante do elenco, está fora do time.
Declínio do Wolves não era novidade
O Wolves flertou com o rebaixamento em duas das três temporadas anteriores. Em 2022, estava na lanterna até a chegada de Vitor Pereira, que mudou o rumo da equipe na temporada passada. Desta vez, a recuperação não veio. O time perdeu os seis primeiros jogos da temporada e nunca conseguiu sair da lanterna.
O técnico ex-Corinthians e Flamengo foi demitido em novembro de 2025, após somar apenas dois pontos em 10 jogos. Assumiu Rob Edwards, que perdeu seus sete primeiros jogos e não conseguiu reverter o cenário. A primeira vitória na Premier League veio apenas na 20ª rodada.
A Sky Sports aponta que o problema, no entanto, é anterior à temporada atual. A venda repetida de jogadores estrelas não foi acompanhada por um reinvestimento inteligente. O Wolves demitiu o diretor esportivo que supervisionou grande parte das contratações. O presidente Jeff Shi foi afastado em dezembro, e Nathan Shi assumiu como interino.
O caso Arias e a adaptação frustrada
A passagem de Arias pelo Wolves resume o fracasso do planejamento. Contratado após um grande desempenho no Mundial de Clubes, o colombiano nunca conseguiu repetir as atuações dos tempos de Fluminense. A dificuldade de adaptação à Inglaterra e ao futebol local fez com que ele só tivesse sua primeira participação em gol na 21ª partida pelo clube.
Após a derrota para o Aston Villa, pela 13ª rodada, quando seu posicionamento irregular levou à anulação de um gol e ele ainda quase foi expulso, torcedores foram às redes sociais classificá-lo como "a pior contratação da história" do clube.
O cenário só começou a mudar quando Edwards o recuou para jogar como meia pela direita — posição em que rendia no Brasil. O colombiano cresceu, e o técnico chegou a elogiá-lo publicamente. Mas a ascensão veio tarde demais para ajudar o Wolves a reagir.
Com o rebaixamento confirmado, o Wolves inicia o planejamento para a Championship. A diretoria assegura estabilidade financeira impulsionada pelas vendas de Cunha e Ait-Nouri, mas o elenco deve passar por uma reformulação severa. Os meio-campistas brasileiros André e João Gomes são alvos de gigantes europeus, com o Manchester United à frente. O lateral Pedro Lima também terá o futuro discutido.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias