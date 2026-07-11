Haaland x Kane: os diferentes estilos de camisa 9 que decidem Inglaterra x Noruega Norueguês e inglês chegam às quartas de final entre os artilheiros da Copa do Mundo, mas interpretam a posição de centroavante de maneiras completamente diferentes

Quando Inglaterra e Noruega entrarem em campo neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Miami, o confronto reunirá dois dos melhores centroavantes do futebol mundial. Apesar de ocuparem a mesma posição e brigarem pela artilharia do torneio, Harry Kane e Erling Haaland representam estilos opostos de jogar. Enquanto o norueguês é um finalizador nato, que concentra sua atuação perto do gol, o inglês atua como um camisa 9 moderno, capaz de organizar o ataque antes de aparecer para concluir as jogadas.

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A comparação vai além dos gols. Os mapas de calor, a movimentação e os números da temporada mostram que ambos são decisivos, mas chegam ao mesmo objetivo por caminhos diferentes. Se Haaland vive da profundidade e da força física para atacar os espaços, Kane transforma a posição de centroavante em uma extensão do meio-campo, funcionando muitas vezes como um articulador.

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Haaland vive para atacar a área

O mapa de calor de Erling Haaland deixa clara a maneira como o atacante interpreta a posição. A maior concentração de ações acontece dentro da área adversária e na faixa central do ataque, região onde o camisa 9 da Noruega passa a maior parte da partida esperando o momento ideal para atacar a última linha defensiva. São poucos os momentos em que recua para participar da construção das jogadas, já que sua principal missão é oferecer profundidade, atacar os espaços deixados pelos zagueiros e finalizar o mais rápido possível.

Os números reforçam esse perfil. Na atual Copa do Mundo, Haaland soma sete gols em quatro partidas, lidera a artilharia do torneio, registra média de 4,5 finalizações por jogo, 55% de aproveitamento nas grandes chances e precisa de apenas 2,6 chutes para balançar as redes. Pelo Manchester City, encerrou a temporada 2025/26 com 38 gols e nove assistências em 52 partidas, participando diretamente de um gol a cada 88 minutos.

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Mapa de calor de Erling Haaland pelo Manchester City na última temporada (Foto: Sofascore)

Mapa de calor de Erling Haaland na Copa do Mundo pela Noruega (Foto: Sofascore)

Kane joga como um camisa 10

Se Haaland representa o centroavante clássico, Harry Kane simboliza a evolução da posição. O inglês deixa constantemente a referência ofensiva para buscar a bola entre as linhas, oferecer opções de passe aos meio-campistas e participar da construção ofensiva. Seu mapa de calor mostra uma presença muito maior na intermediária e até no círculo central, evidenciando um jogador que ajuda a equipe antes mesmo de a jogada chegar à área.

Esse comportamento também aparece nas estatísticas. Kane marcou seis gols e deu uma assistência nesta Copa do Mundo, mas sua influência ofensiva vai além da artilharia. Pelo Bayern de Munique, foram 61 gols e sete assistências em 51 jogos na temporada, além de 27 grandes chances criadas — mais que o dobro das 11 produzidas por Haaland — e média de 1,4 passes decisivos por partida. O inglês ainda participou diretamente de um gol a cada 60 minutos, índice superior ao do rival norueguês.

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Mapa de calor de Harry Kane pelo Bayern de Munique na última temporada (Foto: Sofascore)

Mapa de calor de Harry Kane na Copa do Mundo pela Inglaterra (Foto: Sofascore)

Mesmo destino por caminhos diferentes

Os dois atacantes chegam às quartas de final em grande fase, mas com características que exigem estratégias distintas das defesas adversárias. Haaland percorre, em média, 9,8 quilômetros por partida na Copa porque concentra seus esforços em movimentos curtos e explosivos para atacar a área. Kane, por outro lado, percorre cerca de 10,6 quilômetros por jogo justamente porque participa de praticamente todas as fases do ataque inglês, recuando para organizar a posse antes de aparecer como homem de definição.

Os números ajudam a explicar a diferença de estilos. Haaland finaliza mais e transforma poucas oportunidades em muitos gols. Kane cria mais jogadas, participa da circulação da bola e chega à área no momento certo para concluir. Ambos são centroavantes de elite, mas interpretam a posição de maneiras completamente diferentes.

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Harry Kane e Erling Haaland são protagonistas da Inglaterra e da Noruega na Copa do Mundo (Fotos: Angela WEISS e Odd ANDERSEN / AFP)

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