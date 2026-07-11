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Luto no futebol: morre Jayden Adams, jogador da África do Sul

A causa da morte não foi divulgada

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 10:35
Atualizado há 1 minutos
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Adams
Jayden Adams (Foto: Luke Hales - FIFA/FIFA via Getty Images)

O futebol sul-africano está em luto. O meio-campista Jayden Adams, que defendeu a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, faleceu aos 25 anos. A informação, veiculada inicialmente pela imprensa local, recebeu confirmação oficial da South African Football Players Union (SAFPU), o sindicato dos jogadores sul-africanos. Até o momento, a causa da morte permanece sob sigilo.

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    • Em nota oficial, a entidade manifestou profundo pesar pela perda precoce do atleta:

    — A morte roubou-nos, de forma cruel, um dos nossos. Levou do nosso país um futebolista notável, mas jamais apagará o legado que Jayden Adams deixa para trás. Recordaremos para sempre a sua humildade, o seu talento extraordinário e o orgulho com que representou a África do Sul. Descansa em paz, Jayden. Nunca serás esquecido — pode ler-se no comunicado da SAFPU.

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    Natural da Cidade do Cabo, o volante teve papel de destaque na recente campanha dos Bafana Bafana no Mundial de 2026. Adams assumiu a titularidade logo na estreia da equipe diante do México e esteve presente em três das quatro partidas da seleção na competição, cuja trajetória se encerrou na fase de 16 avos de final.

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    • Adams
    Adams (Reprodução: Instagram)

    No cenário de clubes, o jovem talento vestia a camisa do Mamelodi Sundowns, uma das potências do futebol sul-africano. A equipe ganhou os holofotes do público brasileiro no final do ano passado, quando enfrentou o Fluminense no Mundial de Clubes de 2025 e segurou um empate sem gols contra o clube carioca.

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