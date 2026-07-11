Luto no futebol: morre Jayden Adams, jogador da África do Sul A causa da morte não foi divulgada

O futebol sul-africano está em luto. O meio-campista Jayden Adams, que defendeu a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, faleceu aos 25 anos. A informação, veiculada inicialmente pela imprensa local, recebeu confirmação oficial da South African Football Players Union (SAFPU), o sindicato dos jogadores sul-africanos. Até o momento, a causa da morte permanece sob sigilo.

Em nota oficial, a entidade manifestou profundo pesar pela perda precoce do atleta:

— A morte roubou-nos, de forma cruel, um dos nossos. Levou do nosso país um futebolista notável, mas jamais apagará o legado que Jayden Adams deixa para trás. Recordaremos para sempre a sua humildade, o seu talento extraordinário e o orgulho com que representou a África do Sul. Descansa em paz, Jayden. Nunca serás esquecido — pode ler-se no comunicado da SAFPU.

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Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Natural da Cidade do Cabo, o volante teve papel de destaque na recente campanha dos Bafana Bafana no Mundial de 2026. Adams assumiu a titularidade logo na estreia da equipe diante do México e esteve presente em três das quatro partidas da seleção na competição, cuja trajetória se encerrou na fase de 16 avos de final.

Adams (Reprodução: Instagram)

No cenário de clubes, o jovem talento vestia a camisa do Mamelodi Sundowns, uma das potências do futebol sul-africano. A equipe ganhou os holofotes do público brasileiro no final do ano passado, quando enfrentou o Fluminense no Mundial de Clubes de 2025 e segurou um empate sem gols contra o clube carioca.

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