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Jogadores paraguaios 'culpam' treinador por empate sem gols na Copa

Os paraguaios ainda podem ser eliminados da Copa, a depender de outros resultados

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
26/06/2026 12:57
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)
Mauricio lamenta chance perdida pelo Paraguai contra a Austrália na Copa (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)

Após o empate em 0 a 0 entre Paraguai e Austrália na noite da última quinta-feira (25), os jogadores paraguaios foram questionados sobre a atuação muito defensiva da equipe. Com o placar final do duelo, a Albirroja ainda corre o risco de eliminação na Copa do Mundo de 2026, a depender de uma combinação de resultados.

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    De acordo com Diego Gómez, atleta do Paraguai, a "culpa" pela atuação pouco ofensiva do time foi do técnico Gustavo Alfaro. A equipe terminou o primeiro tempo sem conseguir sequer uma finalização ao gol. "Queríamos vencer, mas fizemos o que o professor Alfaro nos pediu. Sabíamos que a Austrália era um adversário qualificado e seguimos nosso plano de jogo", afirmou.

    Maurício, que fez o único gol paraguaio na estreia da equipe contra os Estados Unidos, também comentou sobre o desempenho da equipe. O Paraguai entrou em campo com um 5-4-1, mas sem o jogador na etapa inicial.

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    - Seguimos o plano do treinador, que respeitamos muito. Treinamos muito isso e foi o que foi feito. Claro que não estamos satisfeitos com o empate. Nós queríamos a vitória.

    Maurício acredita que a seleção paraguaia conseguiu melhorar muito no segundo tempo, em comparação com a primeira etapa da partida. "Claro que, ofensivamente, temos que melhorar um pouco mais", complementou.

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    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

    No entanto, Gustavo Alfaro negou que sua equipe tenha entrado em campo para fazer um jogo com menor intensidade contra a Austrália. O empate poderia ser benéfico às duas seleções, mas, a depender de outros resultados, também pode significar o fim da Copa do Mundo para o Paraguai. O treinador destacou que, antes da partida, chegou a motivar os atletas a buscarem uma vitória.

    - Eu disse aos jogadores: 'Nós não viemos aqui para empatar'. Queríamos entrar para a história do Paraguai como a primeira seleção do país a conquistar duas vitórias em uma Copa do Mundo. Mas às vezes você quer e simplesmente não consegue.

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    Quais resultados eliminariam os paraguaios da Copa?

    Apesar do empate sem gols, Alfaro se mostrou muito otimista quanto às chances de classificação do Paraguai para o mata-mata da Copa. Ainda sobre as qualidades da equipe, o treinador comentou: "Principalmente depois do início que tivemos contra os Estados Unidos (derrota por 4 a 1), foi muito difícil se recuperar de um golpe tão duro. Pelo menos, nos últimos dois jogos, a equipe voltou a mostrar solidez. Embora ainda existam aspectos em que precisamos evoluir, o time recuperou a consistência defensiva que sempre o caracterizou."

    E o otimismo do técnico paraguaio não é à toa: uma eliminação só acontecerá em caso de uma combinação específica e detalhada. Com quatro pontos e -2 de saldo, o Paraguai deve estar entre os melhores terceiros colocados. A seleção sul-americana precisaria de uma grande combinação de resultados em outras partidas para ser eliminada:

    1. Bélgica x Nova Zelândia ter um vencedor e Irã vencer o Egito (sem golear)
    2. Uruguai ganhar da Espanha e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita (ou uma goleada da Arábia Saudita)
    3. Áustria x Argélia terminar empatado
    4. RD Congo vencer Uzbequistão e Portugal não ser goleado pela Colômbia
    5. Croácia não perder de Gana (e também não vencer por mais de 2×0; em cenário de vitória croata, Inglaterra também não pode ser goleada pelo Panamá)

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