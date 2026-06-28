Neuer se torna 'insegurança' da Alemanha na Copa após sair da aposentadoria Goleiro voltou a jogar pela seleção após mais de um ano fora e falha contra o Equador repercutiu negativamente

O retorno de Manuel Neuer à seleção da Alemanha foi cercado de expectativa e esperanças dos torcedores, que viram o maior goleiro da história do país abrir mão da aposentadoria e retornar para a disputa da Copa do Mundo. Mas a realidade vivida nos três primeiros jogos da fase de grupos apresentou um cenário mais preocupante que o esperado, e o arqueiro se tornou um "ponto de insegurança" do time de Julian Nagelsmann após a derrota para o Equador por 2 a 1, na última rodada.

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O goleiro de 40 anos teve uma participação direta no lance do segundo gol equatoriano, que decretou a derrota da equipe. No escanteio cobrado, o atacante Gonzalo Plata se livrou da marcação e conseguiu dar um toque com a ponta da chuteira, enquanto Neuer permaneceu parado e não conseguiu intervir para evitar o desvio para as redes. A postura do camisa 1 no lance gerou debate entre torcedores, amplificado pelas manchetes de jornais alemães após o duelo.

O Kicker, um dos principais veículos de esporte do país, destacou em reportagem do jornalista Matthias Dersch que a derrota contra o Equador "revelou fragilidades" da equipe de Nagelsmann, entre elas no gol, com Neuer.

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- A seleção alemã sofreu seu primeiro grande revés nesta Copa do Mundo, revelando fragilidades em todas as áreas da equipe, o que levanta muitas dúvidas. Nesse desempenho, é improvável que a equipe de Julian Nagelsmann dure muito mais tempo no torneio - diz a reportagem.

O Bild, outro jornal alemão de renome, levantou, antes mesmo do duelo contra o Equador, um debate que também pesa neste momento para a "desconfiança" em cima de Neuer. Oliver Baumann, goleiro do Hoffenheim, que disputa a primeira divisão, foi o titular desde que Neuer deixou a Alemanha no fim de 2024 e esteve em quase todas as partidas das Eliminatórias para a Copa. Era, até então, a "escolha óbvia" de Nagelsmann para o Mundial. Mas o convite do treinador para o goleiro do Bayern de Munique sair da aposentadoria mudou o panorama e deixou uma cicatriz ainda não fechada.

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Um dos nomes que se posicionou a favor de dar uma chance para Baumann contra o Equador foi o ex-zagueiro e campeão Mundial em 2014 Mats Hummels. O jogador comentou a um canal de TV alemão que seria "justo" e uma forma de recompensar o esforço do goleiro durante a preparação para a Copa, mas garantiu que sua opinião não tinha a intenção de interferir no trabalho do treinador alemão.

- Isso, claro, vira manchete. Eu também já vinha pensando sobre o assunto nos últimos dias. Pessoalmente, eu daria o jogo ao Oli Baumann. Mas não quero, de forma alguma, me intrometer em nada. No entanto, como recompensa pela maneira como ele lidou com a situação, e como o número 1 da Alemanha nos últimos anos, seria justo dar a ele uma oportunidade de jogar na Copa do Mundo - disse Hummels.

Com a atuação do goleiro abaixo do esperado e manchetes como "Um alterta para a Alemanha" e "Neuer entrega a vitória", o debate sobre a titularidade do arqueiro do Bayern de Munique foi colocado em pauta. Ainda que, antes do início da Copa do Mundo, os próprios veículos e torcedores alemães se mostrassem confiantes com a convocação do camisa 1.

O próprio Neuer se defendeu após ser questionado em entrevistas sobre sua tomada de decisão no lance. O goleiro da Alemanha foi direto ao afirmar que não interpretou a situação como uma falha e que precisa tomar a decisão em milissegundos

- Qualquer pessoa que já jogou no gol sabe que é exatamente assim que se deve posicionar em relação à bola [...] Se eu começasse a rebater a bola de qualquer jeito na altura do peito, possivelmente teria saído um gol contra. É uma situação completamente normal, e eu tomo a decisão em milissegundos - explicou.

Apesar do cenário de pressão, não há indicativos que coloquem em xeque a titularidade do goleiro da seleção alemã. Neuer deve estar no onze inicial de Julian Nagelsmann na partida contra o Paraguai, a primeira do mata-mata da Copa. A bola rola nesta segunda-feira (29), às 17h.

Neuer após sofrer gol do Equador no último jodo da Alemanha na fase de grupos. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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Como foi a temporada de Neuer

A temporada 2025/26 não foi a melhor de Manuel Neuer, mas está longe de ser um desempenho ruim do goleiro do Bayern de Munique. O jogador e seu clube foram semifinalistas da Champions e campeões da Bundesliga. Durante o ano, houve alguns erros pontuais do arqueiro, mas nada que sobressaisse o bom desempenho geral do jogador, principalmente ao considerar a idade avançada.

Não à toa, o Bayern anunciou a renovação de contrato de Neuer por mais uma temporada, indicando que confia no goleiro para mais um ciclo de competições em alto nível. Nesse último ano, entre julho de 2025 e junho de 2026, disputou 37 jogos, todos como titular. Sem lesões graves desde a temporada 2022/23, quando quebrou a perna praticando esqui na neve, o camisa 1 perdeu 11 partidas por lesões curtas nessa última temporada, o que mostrou uma consistência física minimamente adequada para seguir como titular no Bayern.

Mas nem todas as estatísticas são 100% favoráveis ao alemão. Foram 40 gols sofridos em 37 jogos, uma média de 1,08 gols por jogo. Também alcançou, em média, 2,1 defesas por partida, um total de 79 intervenções, o que representa um aproveitamento de 66% de bolas defendidas. Os dados são do Sofascore. O dado que chama a atenção pelo lado negativo são os dez erros graves cometidos por ele ao longo da temporada, um número alto para um jogador do seu nível.

Como não fazia jogos pela seleção da Alemanha desde sua aposentadoria no fim de 2024, retornou diante de Curaçao na goleada por 7 a 1. Até aqui na Copa, tem quatro gols sofridos em três jogos e uma média de 43% das bolas defendidas.

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