Alemanha terá retorno de titular em jogo decisivo contra o Paraguai na Copa Nagelsmann ganha reforço após riscs de perder jogador por lesão muscular

A Alemanha terá um retorno importante para o duelo contra o Paraguai, pela primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo. No último jogo da fase de grupos, contra o Equador, o técnico Julian Nagelsmann fez alterações para rodar e descansar o elenco, mas também foi obrigado a mexer na lateral esquerda do onze inicial. Nathaniel Brown, do Frankfurt, sentiu um incômodo muscular e foi poupado pelo departamento médico. Agora, dá sinal positivo para o retorno.

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O jogador foi um dos melhores da seleção almeã nos dois primeiros confrontos da Copa, na goleada em cima de Curaçao, em que o lateral marcou um gol e deu uma assistência, e contra a Costa do Marfim, na virada por 2 a 1.

Após a escalação de David Raum no time titular contra o Equador, Nagelsmann aguardou o fim do treino deste domingo para confirmar, ou não, a presença de Brown contra o Paraguai. O lateral participou normalmente das atividades e está confirmado no duelo desta segunda-feira (29).

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Agora, o único desfalque da seleção da Alemanha é o zagueiro Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, que sofreu uma ruptura de ligamento do joelho no jogo contra a Costa do Marfim e está fora de toda a Copa do Mundo. Diante dos equatorianos, além de Raum na lateral esquerda, Rudiger foi escalado na zaga e seguirá como titular até o fim do Mundial. O jogador do Real Madrid perdeu a titularidade na equipe na disputa do ciclo pré-Mundial, mas agora volta a ter protagonismo.

Nico Schlotterbeck está fora da Copa do Mundo após lesão ligamentar no joelho. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Quem é Nathaniel Brown

Aos 23 anos, o defensor do Frankfurt surge como a solução para uma das posições mais contestadas da seleção nos últimos anos e já atrai os holofotes do mercado da bola. O Bayern de Munique está prestes a fechar a contratação do lateral como seu primeiro grande reforço para esta janela de transferências de verão.

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As tratativas com o Frankfurt entraram na fase final após um acordo pelo valor da transferência. Segundo o jornal Bild, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, e o diretor do Frankfurt, Markus Krösche, selaram um pacote total de 55 milhões de euros (incluindo bônus).

Nascido em Amberg, na Alemanha, Nathaniel Brown construiu sua trajetória de base mostrando uma evolução física impressionante. Ele chamou a atenção dos olheiros do país atuando pelo Nuremberg, onde se profissionalizou e rapidamente se destacou pela facilidade em atuar tanto como lateral-esquerdo clássico quanto como um ala ou meio-campista pelo setor canhoto.

O salto na carreira aconteceu com sua transferência para o Eintracht Frankfurt. Sob os holofotes da Bundesliga e de competições europeias, Brown amadureceu defensivamente, refinou seus cruzamentos e transformou-se em um dos laterais mais valorizados do planeta, carimbando sua vaga definitiva na lista de convocados de Julian Nagelsmann para o Mundial.

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