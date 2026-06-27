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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Áustria neste sábado (27)

Programação deste sábado (27) definirá grid de largada para GP da Áustria

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 04:30
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Lewis Hamilton no GP da Áustria da F1 (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lewis Hamilton no GP da Áustria da F1 (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (27) às atividades do GP da Áustria 2026. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do terceiro e último treino livre. Mais tarde, às 11h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (28).

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    Onde assistir ao GP da Áustria hoje:

    SÁBADO, 27 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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    Qual a previsão do tempo oficial da F1?

    O cenário deve se repetir no sábado (27), dia do terceiro treino livre e da sessão de classificação. A máxima prevista é de 32°C, com mínima de 15°C e ventos entre fracos e moderados. A baixa umidade relativa do ar durante a tarde poderá amenizar a sensação térmica, mas a temperatura do asfalto ainda deve atingir cerca de 52°C, aumentando o desgaste dos pneus.

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    Sexta-feira volta a ter peso de preparação para o fim de semana

    Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia, que fecha a programação da etapa. O fim de semana, então, contará com três treinos livres, a classificação e a corrida.

    Para dar sequência ao calendário, pilotos retornam à pista no sábado (27) para a última sessão de testes e, enfim, para a classificação da corrida principal. O GP da Áustria será realizado no domingo (28), a partir das 10h (de Brasília).

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    Lewis Hamilton, da Ferarri, correndo no GP da Áustria pela F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Lewis Hamilton, da Ferarri, correndo no GP da Áustria pela F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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