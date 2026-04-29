Al Nassr x Al Ahli: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Equipes se enfrentam pela 30ª rodada da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Al Nassr e Al Ahli se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 15h (de Brasília), no Al Awwal Park, em Riade (SAU), pela 30ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo Canal GOAT (YouTube).
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Al Nassr entra em campo vivendo uma fase espetacular e dependendo apenas de si para quebrar a hegemonia nacional do rival Al Hilal. A equipe comandada por Jorge Jesus lidera a competição de forma isolada com 76 pontos e ostenta uma impressionante sequência de vitórias, dona do melhor ataque da liga (79 gols). Além da boa fase coletiva, o time conta com o faro de artilheiro de Cristiano Ronaldo, que é nome confirmado na partida e busca balançar as redes para diminuir a distância rumo ao milésimo gol na carreira (atualmente tem 969).
O Al Ahli, por sua vez, ocupa a 3ª colocação na tabela, com 66 pontos, e tenta uma "última cartada" para continuar sonhando com o título nesta reta final. A equipe treinada por Matthias Jaissle corre por fora na disputa, mas chega embalada por uma invencibilidade de sete jogos (cinco vitórias e dois empates). Contudo, a missão em Riade será duríssima, uma vez que o time de Jidá sofre com um departamento médico lotado e tem cinco baixas de peso na defesa e no meio-campo para o duelo.
Tudo sobre o jogo entre Al Nassr x Al Ahli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al Nassr 🆚 Al Ahli
30ª rodada – Campeonato Saudita
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 15h (de Brasília).
📍 Local: Al Awwal Park, em Riade (SAU).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔵 Al Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento (Al-Aqidi); Boushal (Al-Ghanam), Simakan, Alamri (Iñigo Martínez) e Al-Boushail; Al-Khaibari, Brozovic e Ângelo; Coman (Sadio Mané), João Félix e Cristiano Ronaldo.
🟢⚪ Al Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)
Édouard Mendy; Abduralrahman, Hamed (Roger Ibañez), Franck Kessié e Matteo Dams; Firas Al-Buraikan, Aljohani e Enzo Millot; Riyad Mahrez, Wenderson Galeno e Ivan Toney.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias