Comprado em brechó, casaco dos Lakers é vendido por US$ 89 mil Peça do uniforme pertencia a Wilt Chamberlain e custou US$ 3,07

Um jovem americano de Oregon tirou, literalmente, a sorte grande após comprar um artigo esportivo em um brechó. O nome do felizardo? Quinn Brown, de 19 anos, que, em janeiro, comprou, por apenas US$ 3,07 um casaco que pertenceu a Wilt Chamberlain, uma das lendas do Los Angeles Lakers na década de 1970. A relíquia foi vendida, recentemente, por US$ 89,600 (mais de R$ 450 mil).

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A peça do uniforme foi usada pelo astro na temporada de 1971/1972, e uma das curiosidades sobre essa história foi que Brown não sabia se tratava de um artigo usado pelo ídolo do time da Califórnia.

Após algumas pesquisas nas redes sociais, o sortudo da vez percebeu a importância do casaco, comprado em uma das unidades do brechó Goodwill. O chefe do departamento de artigos colecionáveis da loja de leilões Sotheby's entrou em contato com Brown. Após a confirmação da autenticidade, a relíquia foi vendida.

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- Foi um dos melhores momentos da minha vida - contou o jovem americano, em entrevista a uma emissora de TV local.

A 19-year-old Portland thrift shopper named Quinn Brown bought a yellow Lakers warm-up jacket for $3.07 at a Goodwill outlet in Oregon. The kid had a hunch that this was an authentic warm-up.

Next thing you know, experts at Sotheby's authenticated it as a jacket worn by Wilt… pic.twitter.com/mWj4PuWZDq — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) July 4, 2026

19-year-old finds Wilt Chamberlain's warm-up jacket at local thrift store 😱



Quinn Brown noticed someone toss a yellow jacket back into the bins and immediately picked it up, discovering the Hall of Famer's name on the back.



He bought it for $3.07 and research later confirmed… pic.twitter.com/jbjS3tdoke — Fanatics Collect (@Collect) July 21, 2026

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