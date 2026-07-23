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Após 'anúncio' da volta de LeBron James, Miami Heat busca nova contratação

Apontada como destino do astro, franquia abre vaga on-line após agendar live de apresentação por engano

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 15:32
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LeBron James, com expressão série, em jogo do Miami Heat na NBA
LeBron James vestiu a camisa do Heat entre 2010 e 2014 (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)

O "anúncio" da volta de LeBron James ao Miami Heat segue mexendo com os bastidores da NBA. A franquia se colocou como um dos possíveis destinos para o craque de 41 anos na próxima temporada ao programar uma live de apresentação por engano, na última quarta-feira (22). Segundos depois, a equipe apagou a transmissão ao vivo e, no mesmo dia, iniciou o processo de contratação de um novo diretor para o canal em uma plataforma de recrutamento on-line.

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Segundo a imprensa internacional, o erro envolvendo a "confirmação" do retorno do veterano levou à demissão do responsável pelo perfil do Miami Heat no YouTube, onde estava agendada a live com o título "Coletiva de imprensa da apresentação de LeBron James". Após a repercussão do episódio, uma vaga para o cargo de diretor do canal foi aberta pelo clube na rede social LinkedIn.

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Um porta-voz do Heat explicou, em entrevista à ESPN americana, que a publicação aconteceu por um equívoco. O setor de mídias sociais do time de Miami já estava se preparando para a possibilidade da contratação do astro ex-Los Angeles Lakers, conforme apurou o veículo.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, arremessa lance livre contra o Brooklyn Nets, em 3 de fevereiro de 2026
LeBron James, à época pelos Lakers, em lance livre contra o Brooklyn Nets (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE/Getty Images)

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Heat está entre os favoritos para receber LeBron James em 26/27

Ainda de acordo com a imprensa internacional, Cleveland CavaliersPhiladelphia 76ers e Golden State Warriors aparecem entre os principais candidatos para contratar LeBron James, além do próprio Miami Heat.

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Nas últimas semanas, diversos jogadores tentaram convencer o camisa 23 a escolher suas franquias. Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown fizeram campanha pelos Sixers, enquanto Stephen Curry, Draymond Green e até o técnico Steve Kerr, pelos Warriors, deram declarações públicas sobre a possibilidade de atuar ao lado do maior pontuador da história da NBA.

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