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LeBron no Miami? Dirigente do Heat comenta possível retorno

Pat Riley relembra a saída do camisa 23 em 2014, mas evita criar expectativas sobre um possível retorno do astro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 11:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A possibilidade de LeBron James voltar ao Miami Heat voltou a ganhar força na NBA após uma postagem nas redes sociais, mas o presidente da franquia, Pat Riley, tratou o assunto com cautela. Em entrevista ao Dan Le Batard Show, o dirigente relembrou a saída do astro em 2014, admitiu que ficou decepcionado com a decisão e comentou como é a relação entre os dois atualmente.

LeBron encerrou sua primeira passagem pelo Heat após quatro temporadas marcadas por grande sucesso. Entre 2010 e 2014, liderou a equipe aos títulos da NBA de 2012 e 2013, além de quatro finais consecutivas. Segundo Riley, o plano da franquia era prolongar aquele ciclo vencedor.

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— LeBron James e eu não conversamos muito. Mas, em algum momento, é preciso deixar esse tipo de coisa para trás. Fiquei muito desapontado com ele quando ele saiu de Miami. Estávamos tentando construir uma dinastia. Em 2014, tínhamos a chance de reforçar o Heat. Então, quando ele saiu, foi bem decepcionante — afirmou.

Apesar da frustração, Riley ressaltou que não guarda ressentimentos e que continua admirando o jogador.

— Desde então, de fato, não conversamos muito, apesar de alguns encontros. Mas não quero me apegar a isso. Quero vê-lo em algum campo de golfe ou em algum outro lugar. Não quero ser incapaz de me aproximar de um cara com quem tive uma ótima relação. Gosto muito dele e das pessoas ao seu redor.

O dirigente também lembrou um reencontro durante a cerimônia em que foi homenageado com uma estátua em Los Angeles e citou outros encontros em edições do All-Star Game.

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LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

Futuro de LeBron James segue indefinido

Aos 41 anos, LeBron James encerrou sua passagem de oito temporadas pelo Los Angeles Lakers e ainda não definiu onde atuará em 2026/27. O Miami Heat aparece entre os possíveis destinos do astro, mas Riley garantiu que não tem qualquer informação privilegiada sobre a escolha.

— Não sei. De verdade. Não faço ideia. Como provavelmente todos os que tiveram a chance de falar com ele, simplesmente esperamos para ver. É a decisão dele. É preciso deixá-lo tomá-la com calma. Ele tem todo o direito. Eu não ligo para Rich Paul todos os dias para atormentá-lo. Enfim, LeBron James tomará a sua decisão — declarou.

Durante sua primeira passagem pelo Heat, LeBron disputou 294 partidas, com médias de 26,9 pontos, 7,6 rebotes e 6,7 assistências por jogo. Além dos dois títulos da NBA, foi eleito duas vezes MVP da temporada regular e MVP das Finais vestindo a camisa da franquia da Flórida.

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