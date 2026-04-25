Um ponto, dois jogos e um grande problema para o Knicks nos playoffs da NBA
Equipe de Nova York precisa reagir para evitar queda precoce nos playoffs
- Matéria
- Mais Notícias
O New York Knicks disputa a primeira rodada dos playoffs da NBA2025/26 contra o Atlanta Hawks em uma série melhor de sete jogos. A equipe de Nova York está atrás por 2 a 1 e entra em quadra neste sábado (25) para o quarto confronto. Apesar do equilíbrio, um detalhe chama atenção e pode ser decisivo para o destino da franquia: nas duas últimas partidas, o Knicks foi derrotado por apenas um ponto, sempre em finais dramáticos.
Relacionadas
Retrospecto da série
Jogo 1: domínio com alerta
O primeiro jogo foi equilibrado, mas controlado na maior parte do tempo pelo Knicks. Mesmo sem conseguir a vitória, o Hawks evitou que o rival abrisse grande vantagem, mantendo o confronto competitivo.
O destaque da partida foi Jalen Brunson, que teve atuação histórica. Ele marcou 19 pontos apenas no primeiro quarto, a terceira maior pontuação de um jogador do Knicks em um único período nos playoffs. Além disso, Brunson se consolidou como o segundo jogador com mais jogos de 25 pontos pela franquia na pós-temporada.
O desempenho reacendeu a esperança do torcedor, que não vê o time chegar às finais há 24 anos, o último título veio há mais de cinco décadas.
Jogo 2: colapso no último quarto
No segundo duelo, o Hawks empatou a série com uma virada marcante. O Knicks chegou a liderar por 14 pontos, mas sofreu um colapso no último período, protagonizando uma das maiores viradas cedidas pela equipe em playoffs.
Um fator crucial foi o acúmulo de faltas de Brunson e Karl-Anthony Towns, que precisaram ir ao banco cedo. A ausência prolongada das estrelas prejudicou o rendimento da equipe comandada por Mike Brown.
Atlanta aproveitou o momento, especialmente no início do quarto final, e conseguiu a vitória por apenas um ponto, após uma reta final intensa e sem tempo de reação para Nova York.
➡️ Prêmios da NBA 2025/26: confira vencedores das premiações individuais
Jogo 3: roteiro repetido e nova derrota
O terceiro jogo, novamente em Atlanta, seguiu um roteiro semelhante. O Hawks chegou a abrir 11 pontos de vantagem, mas o Knicks reagiu e empatou a partida em 105 a 105 a 1 minuto e 41 segundos do fim, com uma bola de três de Miles McBride.
Na sequência, Brunson colocou o time nova-iorquino em vantagem com uma jogada de três pontos. Após resposta de Jalen Johnson, o jogo ficou aberto.
Nos momentos finais, Brunson errou um ataque decisivo, e o Hawks aproveitou a posse. Após pedido de tempo, CJ McCollum converteu um arremesso desequilibrado de média distância, recolocando Atlanta na frente.
Na última posse, a defesa do Hawks conteve Brunson e forçou o erro. A bola ainda ficou solta até ser recuperada por Jonathan Kuminga no estouro do cronômetro, selando mais uma derrota por margem mínima.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Sinal de alerta
Com duas derrotas consecutivas decididas por apenas um ponto, o Knicks evidencia competitividade, mas também dificuldade em fechar jogos. Em uma série tão equilibrada, esse detalhe pode ser determinante, e até custar a eliminação precoce nos playoffs
🏀 Aposte no seu time favorito na NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias