Um ponto, dois jogos e um grande problema para o Knicks nos playoffs da NBA

O New York Knicks disputa a primeira rodada dos playoffs da NBA2025/26 contra o Atlanta Hawks em uma série melhor de sete jogos. A equipe de Nova York está atrás por 2 a 1 e entra em quadra neste sábado (25) para o quarto confronto. Apesar do equilíbrio, um detalhe chama atenção e pode ser decisivo para o destino da franquia: nas duas últimas partidas, o Knicks foi derrotado por apenas um ponto, sempre em finais dramáticos.

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Retrospecto da série

Jogo 1: domínio com alerta

O primeiro jogo foi equilibrado, mas controlado na maior parte do tempo pelo Knicks. Mesmo sem conseguir a vitória, o Hawks evitou que o rival abrisse grande vantagem, mantendo o confronto competitivo.

O destaque da partida foi Jalen Brunson, que teve atuação histórica. Ele marcou 19 pontos apenas no primeiro quarto, a terceira maior pontuação de um jogador do Knicks em um único período nos playoffs. Além disso, Brunson se consolidou como o segundo jogador com mais jogos de 25 pontos pela franquia na pós-temporada.

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O desempenho reacendeu a esperança do torcedor, que não vê o time chegar às finais há 24 anos, o último título veio há mais de cinco décadas.

Jogo 2: colapso no último quarto

No segundo duelo, o Hawks empatou a série com uma virada marcante. O Knicks chegou a liderar por 14 pontos, mas sofreu um colapso no último período, protagonizando uma das maiores viradas cedidas pela equipe em playoffs.

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Um fator crucial foi o acúmulo de faltas de Brunson e Karl-Anthony Towns, que precisaram ir ao banco cedo. A ausência prolongada das estrelas prejudicou o rendimento da equipe comandada por Mike Brown.

Atlanta aproveitou o momento, especialmente no início do quarto final, e conseguiu a vitória por apenas um ponto, após uma reta final intensa e sem tempo de reação para Nova York.

Mikal Bridges, do Knicks, conduz a bola sob marcação de Nickeil Alexander-Walker, do Hawks, no jogo três dos playoffs da NBA (Foto: Adam hagy/Nbae via getty images/Afp)

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Jogo 3: roteiro repetido e nova derrota

O terceiro jogo, novamente em Atlanta, seguiu um roteiro semelhante. O Hawks chegou a abrir 11 pontos de vantagem, mas o Knicks reagiu e empatou a partida em 105 a 105 a 1 minuto e 41 segundos do fim, com uma bola de três de Miles McBride.

Na sequência, Brunson colocou o time nova-iorquino em vantagem com uma jogada de três pontos. Após resposta de Jalen Johnson, o jogo ficou aberto.

Nos momentos finais, Brunson errou um ataque decisivo, e o Hawks aproveitou a posse. Após pedido de tempo, CJ McCollum converteu um arremesso desequilibrado de média distância, recolocando Atlanta na frente.

Na última posse, a defesa do Hawks conteve Brunson e forçou o erro. A bola ainda ficou solta até ser recuperada por Jonathan Kuminga no estouro do cronômetro, selando mais uma derrota por margem mínima.

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Sinal de alerta

Com duas derrotas consecutivas decididas por apenas um ponto, o Knicks evidencia competitividade, mas também dificuldade em fechar jogos. Em uma série tão equilibrada, esse detalhe pode ser determinante, e até custar a eliminação precoce nos playoffs

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