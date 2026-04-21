Chicago Bulls anuncia saída do técnico Billy Donovan após 6 anos

O Chicago Bulls inicia oficialmente um novo momento do time. Nesta terça-feira (21), a franquia anunciou o encerramento do técnico Billy Donovan, que decidiu não exercer a cláusula de extensão por mais um ano em seu contrato. A saída, explicada como uma escolha pessoal do treinador, marca o fim de um ciclo de seis temporadas e ocorre em meio a uma reformulação profunda no departamento de basquete da equipe.

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Donovan, membro do Hall da Fama e com 11 temporadas de experiência na NBA, concluiu que não seria a peça ideal para liderar o próximo processo de reconstrução.

- Decidi sair para permitir que um novo líder chegue mais alinhado com a visão da franquia, declarou o técnico, em tom de despedida e gratidão à comunidade de Chicago.

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Reformulação administrativa

A saída de Donovan é o reflexo imediato de uma "limpeza" na diretoria. Com os recentes desligamentos do vice-presidente Arturas Karnisovas e do gerente geral Marc Eversley, o treinador entendeu que os novos executivos, ainda a serem contratados, devem ter autonomia total para escolher sua própria comissão técnica.

A postura foi referendada pelo proprietário do time, Jerry Reinsdorf:

-Queríamos que Billy seguisse conosco, mas concordamos que os novos executivos têm o direito de escolher uma equipe alinhada à visão deles. Billy sempre colocou o Bulls à frente de tudo.

O futuro do Chicago Bulls

Com a saída do técnico, o Chicago Bulls foca agora em uma boa offseason. A prioridade da organização é preencher os cargos de vice-presidente e gerente geral o quanto antes, visando o planejamento para o próximo Draft da NBA.

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Até o momento, a franquia já obteve autorização para entrevistar cinco profissionais de outras equipes da liga. Somente após a definição da nova cúpula administrativa é que o processo de seleção do novo técnico será iniciado.

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O legado de Donovan

Antes de chegar a Chicago, Billy Donovan consolidou seu nome no Oklahoma City Thunder e fez história no basquete universitário, onde conquistou dois títulos da NCAA pela Universidade da Flórida.

Confira o texto de anúncio da saída do técnico:

"Após uma série de conversas cuidadosas e aprofundadas com a diretoria sobre o futuro da organização, decidi deixar o cargo de treinador principal do Chicago Bulls para permitir que o processo de busca por um novo líder aconteça. Acredito que seja do melhor interesse dos Bulls dar espaço para que o novo comandante monte sua equipe da forma que considerar ideal.

Minha gratidão por esta comunidade e por esta organização é permanente. Obrigado, Jerry e Michael, por me darem essa oportunidade e, mais importante, pela relação que construímos. Fui muito abençoado por poder trabalhar com proprietários tão incríveis.

Devo muito aos meus jogadores e à comissão técnica ao longo desses seis anos. Todos vocês trabalharam ao meu lado, dia após dia, para levar a organização dos Bulls adiante.

E um enorme obrigado aos fãs dos Bulls: a energia, a paixão e o apoio inabalável de vocês proporcionaram uma vantagem de jogar em casa que é, de modo geral, incomparável na liga."

Billy Donovan is stepping away as head coach. pic.twitter.com/Up6S6dd5tL — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 21, 2026

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