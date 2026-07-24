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LeBron chega ao 76ers e governador decreta 'Dia de LeBron James'

Josh Shapiro celebra chegada do astro à Filadélfia e publica mensagem de boas-vindas nas redes sociais

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 15:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

A chegada de LeBron James ao Philadelphia 76ers repercutiu além do mundo do basquete. Nesta sexta-feira (24), poucas horas após o astro anunciar sua transferência para a franquia, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, publicou uma mensagem de boas-vindas nas redes sociais e declarou simbolicamente o "Dia de LeBron James" no estado.

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Na publicação, Shapiro celebrou a contratação do quatro vezes campeão da NBA e brincou com os poderes do cargo para recepcionar o novo reforço dos Sixers.

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— LeBron está vindo para a Filadélfia. Pelo poder que me foi conferido como Governador da grande Comunidade da Pensilvânia e fã incondicional dos Sixers… proclamo hoje o DIA DE LEBRON JAMES. Bem-vindo à Cidade do Amor Fraternal!

Governador da Filadélfia proclama feriado (Foto: Reprodução)
Governador da Filadélfia proclama 'Dia do LeBron' (Foto: Reprodução)

LeBron tem novo desafio na carreira

No mesmo dia, o camisa 23 divulgou um pronunciamento explicando a decisão. O veterano revelou que cogitou encerrar a carreira ao fim da última temporada, mas decidiu seguir atuando por ainda acreditar que pode conquistar mais um campeonato.

— Eu ainda quero me sacrificar. Ainda quero trabalhar. Ainda quero ralar. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir novamente a emoção de conquistar outro campeonato.

Na Filadélfia, o camisa 23 terá ao seu lado Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, formando um dos elencos mais estrelados da liga e colocando os 76ers entre os principais candidatos ao título da próxima temporada.

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