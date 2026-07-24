LeBron chega ao 76ers e governador decreta 'Dia de LeBron James'
Josh Shapiro celebra chegada do astro à Filadélfia e publica mensagem de boas-vindas nas redes sociais
A chegada de LeBron James ao Philadelphia 76ers repercutiu além do mundo do basquete. Nesta sexta-feira (24), poucas horas após o astro anunciar sua transferência para a franquia, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, publicou uma mensagem de boas-vindas nas redes sociais e declarou simbolicamente o "Dia de LeBron James" no estado.
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Na publicação, Shapiro celebrou a contratação do quatro vezes campeão da NBA e brincou com os poderes do cargo para recepcionar o novo reforço dos Sixers.
— LeBron está vindo para a Filadélfia. Pelo poder que me foi conferido como Governador da grande Comunidade da Pensilvânia e fã incondicional dos Sixers… proclamo hoje o DIA DE LEBRON JAMES. Bem-vindo à Cidade do Amor Fraternal!
LeBron tem novo desafio na carreira
No mesmo dia, o camisa 23 divulgou um pronunciamento explicando a decisão. O veterano revelou que cogitou encerrar a carreira ao fim da última temporada, mas decidiu seguir atuando por ainda acreditar que pode conquistar mais um campeonato.
— Eu ainda quero me sacrificar. Ainda quero trabalhar. Ainda quero ralar. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir novamente a emoção de conquistar outro campeonato.
Na Filadélfia, o camisa 23 terá ao seu lado Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, formando um dos elencos mais estrelados da liga e colocando os 76ers entre os principais candidatos ao título da próxima temporada.
LEBRON IS COMING TO PHILLY.— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) July 24, 2026
By the power vested in me as the Governor of the great Commonwealth of Pennsylvania and a die-hard Sixers fan... I hereby proclaim today to be LEBRON JAMES DAY.
Welcome to the City of Brotherly Love, @KingJames. pic.twitter.com/JHsNkCFyyN
🏀 Aposte no seu time favorito!
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