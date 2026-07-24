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LeBron quebra o silêncio e explica por que escolheu o 76ers: 'Ainda quero me sacrificar'

Astro revelou que pensou em se aposentar antes de optar pelo Philadelphia para buscar o último título da carreira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 14:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

LeBron James é oficialmente jogador do Philadelphia 76ers. Após anunciar, nesta sexta-feira (24), a decisão para esta temporada, o astro divulgou um pronunciamento explicando os motivos que o levaram a escolher a franquia da Pensilvânia para a reta final da carreira.

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No texto, LeBron revelou que chegou a acreditar que havia disputado sua última partida na NBA ao fim da temporada passada. Segundo o camisa 23, o período longe das quadras foi decisivo para refletir sobre o futuro e entender se ainda tinha motivação para seguir competindo.

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— Achei que tinha encerrado a carreira quando a temporada terminou. Eu não estava pronto para anunciar isso, e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas tinha quase certeza de que já havia feito meu último jogo.

O astro afirmou que foi sincero na coletiva concedida após a eliminação do Lakers, quando admitiu que precisava descobrir se ainda sentia paixão pelo basquete.

— Fui sincero naquela última coletiva quando disse que precisava olhar para mim mesmo e decidir se ainda amo este jogo.

Reflexão antes da decisão

LeBron contou que aproveitou as últimas semanas ao lado da família para refletir sobre a carreira, algo que nunca havia conseguido fazer durante mais de duas décadas na NBA.

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— As últimas semanas foram realmente especiais. Nunca tive a oportunidade de simplesmente não saber o que fazer e tirar um tempo de verdade para refletir. Passei alguns meses incríveis ao lado das pessoas que amo, tentando entender tudo isso.

Ao fim desse período, o quatro vezes campeão da NBA concluiu que ainda tem condições de atuar em alto nível.

— Eu ainda amo esse jogo de verdade e ainda tenho muito a oferecer.

LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

O objetivo de LeBron é mais um campeonato

No pronunciamento, LeBron deixou claro que sua decisão de assinar com o Philadelphia 76ers não foi motivada por questões financeiras ou familiares, mas pelo desejo de disputar mais um título antes da aposentadoria.

— Essa é minha decisão final. Não é por dinheiro. Não é pela família. Neste momento da minha carreira, pelo que eu realmente estou jogando?

Em seguida, respondeu à própria pergunta.

— Eu ainda quero me sacrificar. Ainda quero trabalhar. Ainda quero ralar. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir novamente a emoção de conquistar outro campeonato.

LeBron também demonstrou confiança no elenco do 76ers, que conta com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, e afirmou acreditar que a equipe reúne condições para lutar pelo título da NBA.

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— Acredito que posso ajudar o Philadelphia 76ers a ser um time campeão e estou muito animado para dar energia a uma nova torcida e começar essa jornada incrível pela última vez.

Ao encerrar a mensagem divulgada nesta sexta-feira, LeBron agradeceu aos lugares que marcaram sua trajetória na liga e reforçou o carinho por Los Angeles, Miami e sua terra natal.

— Obrigado, Los Angeles. Miami, eu sempre vou amar vocês. E o Nordeste de Ohio sempre será meu lar!

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