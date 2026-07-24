LeBron James escolhe o 76ers para buscar último título da carreira Astro encerra passagem pelo Lakers e aposta em elenco liderado por Embiid, Maxey e Jaylen Brown para buscar mais um título da NBA

LeBron James é o novo jogador do Philadelphia 76ers. O astro anunciou nesta sexta-feira (24) sua decisão e colocará fim a uma passagem de oito temporadas pelo Los Angeles Lakers para iniciar um dos capítulos mais aguardados da atual geração da NBA.

A escolha do camisa 23 encerra semanas de especulações e representa uma aposta clara em mais uma corrida pelo título antes do encerramento da carreira.

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Recrutamento das estrelas pesou na decisão

O principal diferencial dos 76ers na disputa por LeBron foi o forte movimento de recrutamento liderado pelas principais estrelas da franquia. Tyrese Maxey, Joel Embiid e Jaylen Brown participaram ativamente das conversas com o astro ao longo das últimas semanas.

Maxey, que compartilha o mesmo empresário de LeBron, Rich Paul, da Klutch Sports, e mantém relação próxima com o veterano, liderou os contatos. O armador do Philadelphia já se referiu ao astro publicamente como um "irmão mais velho" e chegou a treinar ao lado do camisa 23 durante as férias.

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Joel Embiid também utilizou a relação construída na conquista do ouro olímpico dos Estados Unidos em Paris-2024 para convencer LeBron a escolher a Filadélfia. Já Jaylen Brown, recém-chegado após troca envolvendo o Boston Celtics, reforçou publicamente o desejo de dividir a quadra com o maior pontuador da história da liga.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

Projeto esportivo do 76ers atraiu o astro

Além do fator pessoal, o cenário esportivo foi decisivo para a escolha. Os 76ers montaram um dos elencos mais fortes da NBA para a próxima temporada e chegam como candidatos ao título da Conferência Leste.

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A possibilidade de atuar ao lado de Joel Embiid, um dos pivôs mais dominantes da liga, do armador Tyrese Maxey e do ala Jaylen Brown oferece a LeBron a oportunidade de integrar mais um "super time" em busca do título da NBA.

A diretoria da franquia também participou ativamente das negociações. O discurso interno em Philadelphia era de que o elenco atual representava a melhor oportunidade para LeBron conquistar mais um anel antes da aposentadoria.

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A relação antiga com Philadelphia

Mesmo atuando durante anos como adversário dos 76ers, LeBron sempre demonstrou respeito pela cidade e pela torcida local. Em dezembro de 2025, após uma vitória dos Lakers sobre a franquia, o astro elogiou o ambiente criado pelos torcedores da Filadélfia.

— Uma coisa que você sabe sobre os torcedores da Filadélfia é que eles não se importam com ninguém além dos seus times, e eu respeito e adoro isso — afirmou na ocasião.

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A identificação com uma torcida apaixonada e exigente também foi considerada um ponto positivo pelo veterano.

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