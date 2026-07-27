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LeBron terá menor salário da carreira após acerto com 76ers; veja lista completa

Astro da NBA abre mão de mais de US$ 48 milhões por temporada em busca do título

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 10:57
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

Ao assinar contrato de duas temporadas com o Philadelphia 76ers, LeBron James aceitou uma das maiores reduções salariais da história da NBA. O astro de 41 anos deixará de receber US$ 52,5 milhões por temporada no Los Angeles Lakers para ganhar cerca de US$ 7,9 milhões por ano na franquia da Pensilvânia, uma queda de aproximadamente 92,6%.

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O novo vínculo representa o menor salário anual da carreira de LeBron em 24 temporadas na liga. O acordo prevê ganhos de US$ 3,8 milhões em 2026/27 e US$ 4 milhões em 2027/28, com opção de saída no segundo ano.

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A diferença para o contrato anterior supera US$ 48 milhões por temporada. Mesmo com o corte, LeBron ultrapassará a marca de US$ 590 milhões em salários recebidos ao longo da carreira caso cumpra todo o vínculo com os Sixers.

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

LeBron abre mão de dinheiro por busca de título

A decisão do astro tem como principal motivação a tentativa de conquistar mais um campeonato da NBA. Em declaração após a assinatura do contrato, LeBron destacou que o objetivo neste momento da carreira é continuar competindo.

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— Ainda quero me sacrificar. Ainda quero trabalhar. Ainda quero batalhar. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir novamente a emoção de conquistar outro campeonato.

O corte salarial também permite que o Philadelphia monte um elenco mais forte ao redor do veterano. A expectativa é que LeBron atue ao lado de nomes como Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown na temporada 2026/27. A franquia tenta encerrar um longo jejum: o último título dos 76ers na NBA foi conquistado em 1983, há 43 anos.

Do primeiro contrato aos maiores salários da NBA

LeBron iniciou sua trajetória profissional em 2003, no Cleveland Cavaliers, recebendo cerca de US$ 4 milhões em sua temporada de estreia. Ao longo da carreira, passou pelo Miami Heat e pelo Los Angeles Lakers, onde alcançou seu maior salário anual: US$ 52,6 milhões em 2025/26.

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Em 23 temporadas antes do novo contrato, o astro acumulou aproximadamente US$ 584 milhões em salários na NBA:

Salários de LeBron James na NBA

  • 2003/04 (Cavaliers): US$ 4 milhões
  • 2004/05 (Cavaliers): US$ 4,3 milhões
  • 2005/06 (Cavaliers): US$ 4,6 milhões
  • 2006/07 (Cavaliers): US$ 5,8 milhões
  • 2007/08 (Cavaliers): US$ 13 milhões
  • 2008/09 (Cavaliers): US$ 14,4 milhões
  • 2009/10 (Cavaliers): US$ 15,7 milhões
  • 2010/11 (Heat): US$ 14,5 milhões
  • 2011/12 (Heat): US$ 16 milhões
  • 2012/13 (Heat): US$ 17,5 milhões
  • 2013/14 (Heat): US$ 19 milhões
  • 2014/15 (Cavaliers): US$ 20,6 milhões
  • 2015/16 (Cavaliers): US$ 22,9 milhões
  • 2016/17 (Cavaliers): US$ 30,9 milhões
  • 2017/18 (Cavaliers): US$ 33,2 milhões
  • 2018/19 (Lakers): US$ 35,6 milhões
  • 2019/20 (Lakers): US$ 37,4 milhões
  • 2020/21 (Lakers): US$ 39,2 milhões
  • 2021/22 (Lakers): US$ 41,1 milhões
  • 2022/23 (Lakers): US$ 44,4 milhões
  • 2023/24 (Lakers): US$ 47,6 milhões
  • 2024/25 (Lakers): US$ 48,7 milhões
  • 2025/26 (Lakers): US$ 52,6 milhões
  • 2026/27 (76ers): US$ 3,8 milhões
  • 2027/28 (76ers): US$ 4 milhões

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