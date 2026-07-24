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Craque da NBA aconselha LeBron James: 'Vá jogar com Stephen Curry'

Tracy McGrady defende que astro encerre a carreira no Golden State Warriors

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 11:17
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)
LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

A possibilidade de LeBron James atuar ao lado de Stephen Curry voltou a ganhar força nos bastidores da NBA. Desta vez, quem defendeu a parceria foi Tracy McGrady. Integrante do Hall da Fama, o ex-jogador afirmou que o astro deveria escolher o Golden State Warriors para disputar as últimas temporadas de sua carreira.

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LeBron, de 41 anos, tornou-se agente livre irrestrito após oito temporadas no Los Angeles Lakers e pode negociar livremente com qualquer franquia da liga.

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Para McGrady, a oportunidade de dividir a quadra com Curry seria o encerramento ideal para a trajetória do maior cestinha da história da NBA.

— Se esta for a sua última temporada, por que não ir jogar com Stephen Curry, Jimmy Butler e Al Horford no Golden State? Estamos falando de um time cheio de astros. Onde quer que eles jogassem, seria um evento. Imagina Steph e LeBron juntos… Terminar a carreira ao lado do Curry seria incrível — afirmou.

O ex-ala voltou a defender a união entre os dois jogadores e disse que o impacto da parceria iria muito além das quadras.

— O LeBron atuou com grandes jogadores, mas eu adoraria ver a sua última dança na NBA ao lado do Stephen Curry, e observar todo o entusiasmo que isso provocaria. Seria fantástico. Termina assim, cara. Esquece o que os outros dizem. Vá jogar com o Steph no Warriors, vá até o fim com ele — declarou.

McGrady também destacou Steve Kerr como outro fator que tornaria o projeto do Warriors ainda mais atrativo.

— E ainda tem o técnico campeão olímpico com eles. Vejam o que podem fazer juntos. É a sua última aventura na NBA, LeBron. Você já jogou com muitos astros. Então, agora, vá jogar com o Curry. Simples assim. Hoje, os grandes astros se associam. Estamos muito longe da época em que se criticava as estrelas por decidirem jogar juntas. Esqueça isso. É basquete. Vai ser demais — completou.

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LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

Curry já fez convite público

A ideia de formar uma dupla histórica não parte apenas de McGrady. Durante um torneio de golfe, Stephen Curry também aproveitou para convidar LeBron a vestir a camisa do Golden State.

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— LeBron, você quer jogar um bom basquete e estar ao lado de gente que entende como jogar? Então, venha elevar o nosso patamar de competitividade. E ainda tem um bom golfe por aqui em San Francisco— disse o armador.

Apesar do interesse do Warriors, a disputa pela contratação do veterano promete ser concorrida. Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers também monitoram a situação.

LeBron James prepara decisão sobre o futuro

Ainda sem definir onde atuará, LeBron confirmou recentemente que a próxima escolha será determinante para o encerramento de sua carreira. Em participação no podcast Mind the Game, o astro afirmou que está vivendo sua "última dança" na NBA.

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— Eu prometo a vocês que não vai demorar. É uma decisão importante não só para mim, mas também para a minha família. Será a 'última dança' da minha carreira. Então, trata-se de escolher onde quero passar o último ano ou os dois últimos anos da minha carreira.

O camisa 23 também garantiu que pretende deixar um legado na franquia que escolher.

— Mas aonde quer que eu vá, eu deixarei minha marca. Sou um líder nato. Tentarei me conectar rapidamente ao time que eu escolher. Vou dar a esse time todas as ferramentas e conhecimentos que pude adquirir ao longo de 23 anos de carreira na NBA. Enfim, eu conheço o basquete, todos os seus mecanismos e caminhos.

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