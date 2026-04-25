Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo os jogos de hoje (25/04/2026)

No início dos playoffs de 2025/26, quatro jogos da NBA poderão ser acompanhados na noite deste sábado (25). Em destaque, os Suns enfrentam o Thunder em busca de abrir uma vantagem de 3 a 0 na série. Já os Knicks tentam recuperar o controle em cima dos Hawks, já que estão perderam os últimos dois jogos de virada. Confira todos os confrontos e onde assistir:

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Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de abril de 2026):

14h

Orlando Magic x Detroit Pistons - Série empatada em 1 a 1 - Prime Video e NBA League Pass

16:30h

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder- OKC lidera por 2 a 0 - Prime Video e NBA League Pass

19h

Atlanta Hawks x New York Knicks- ATL lidera por 2 a 1 - Prime Video e NBA League Pass

21:30h

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets- MIN lidera por 2 a 1- Prime Video e NBA League Pass

Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, conduz a bola sob marcação de Dillon Brooks, do Suns, no jogo dois dos playoffs (Foto: Joshua gateley/Getty images/Afp)

Confrontos dos Playoffs

Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.

Conferência Leste Conferência Oeste Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves New York Knicks x Atlanta Hawks Los Angeles Lakers x Houston Rockets Boston Celtics x Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns Detroit Pistons x Orlando Magic San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.

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