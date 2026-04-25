LeBron assume protagonismo e comanda Lakers nos playoffs
Aos 41 anos, astro lidera reação e mantém domínio do Los Angeles Lakers
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Aos 41 anos, LeBron James voltou a ser decisivo e comandou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Houston Rockets, nesta sexta-feira (24), pela primeira rodada dos playoffs da NBA. Mesmo com os desfalques de Luka Doncic e Austin Reaves, o astro liderou o time em mais um resultado positivo e colocou a equipe em vantagem de 3 a 0 na série.
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Com o triunfo, os Lakers ficam a apenas uma vitória de garantir vaga na semifinal da Conferência Oeste.
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Protagonismo absoluto
Sem duas peças fundamentais, o peso da equipe caiu inteiramente sobre LeBron, e ele respondeu à altura. O camisa 23 terminou a partida com 29 pontos, 13 rebotes e 6 assistências, além de 4 bolas convertidas em 9 tentativas do perímetro.
Mais do que os números, a atuação foi marcada pelo impacto nos momentos decisivos. Quando os Lakers perdiam por seis pontos a menos de 30 segundos do fim, foi LeBron quem conduziu a reação improvável e manteve o time vivo no jogo.
Após a partida, o astro destacou o desafio de atuar sem Luka Dončić e Austin Reaves, dois dos principais nomes do elenco.
É muito desafiador. Construímos nosso time do jeito que queríamos jogar ao longo da temporada… Na última semana da temporada, a última coisa que você quer é dois dos seus melhores jogadores caindo… foi uma virada para todos nós. É desafiador para todos nós. É desafiador para mim, Marcus, para o Luke, todo mundo… Bronny entrando e jogando minutos importantes.
Clutch time: quando o jogo parecia perdido
O desfecho da partida resume o que tem sido a série. Mesmo com sinais claros de desgaste físico, o veterano assumiu a responsabilidade na última posse e converteu o arremesso que levou o jogo à prorrogação.
Na extensão, ainda que sem o mesmo brilho técnico, LeBron compensou com entrega física e liderança, disputando cada bola como se estivesse no auge da carreira.
Ele é o jogador com mais arremessos feitos no clutch time em jogos de playoffs da NBA do século com 151 arremessos
LEBRON JAMES TIES THE GAME AT 101 🤯— NBA (@NBA) April 25, 2026
13.1 SECONDS TO GO ON PRIME. pic.twitter.com/V5LqcXlt7I
Uma atuação histórica
O desempenho desta sexta reforça o caráter histórico da trajetória do astro. Aos 41 anos, LeBron segue competitivo no mais alto nível e já soma o mesmo número de vitórias em playoffs que o Chicago Bulls em toda a sua história.
Só o LeBron James já tem o mesmo número de vitórias em Playoffs que o Chicago Bulls em TODA SUA HISTÓRIA— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) April 25, 2026
que isso pic.twitter.com/KDocLGmo5p
A inevitabilidade de LeBron
A atuação no Jogo 3 evidencia um padrão que se repete ao longo da carreira: quando tudo parece perdido, LeBron encontra uma forma de vencer.
Criticado antes do início da série, o veterano responde dentro de quadra. Faltando apenas uma vitória para avançar, ele reafirma um dos traços mais marcantes de sua trajetória: a capacidade de superar expectativas, independentemente das circunstâncias.
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LEBRON JAMES!!!— NBA da bad (@NBAdabad) April 25, 2026
LEBRON JAMES FAZ DE NOVO!!!
AOS 41 ANOS DE IDADE:
29 PONTOS
13 REBOTES
6 ASSISTÊNCIAS
4/9 NAS BOLAS PRA TRÊS
APÓS PERDER POR 6 PONTOS FALTANDO 25 SEGUNDOS!!!
O LOS ANGELES LAKERS ESTÁ A UMA VITÓRIA DE ELIMINAR O ROCKETS!!!
SEM DONCIC E SEM REAVES!
🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Cqbm8raXGV
Esqueçam os malditos números.— Pisou Na Linha | NBA 🏀🇧🇷 (@pisounalinha) April 25, 2026
LeBron James fez OUTRA VEZ.
O final desse jogo é o símbolo da série.
Quando não se esperava mais nada do Lakers, ou dele, eles ressurgiram VIVOS.
Como foi dito outras vezes por mim nessa série.
ELE NÃO DÁ DESCULPAS.
Fazia um final de jogo… pic.twitter.com/g4TEWFmV0W
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