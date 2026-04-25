LeBron assume protagonismo e comanda Lakers nos playoffs

Aos 41 anos, LeBron James voltou a ser decisivo e comandou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Houston Rockets, nesta sexta-feira (24), pela primeira rodada dos playoffs da NBA. Mesmo com os desfalques de Luka Doncic e Austin Reaves, o astro liderou o time em mais um resultado positivo e colocou a equipe em vantagem de 3 a 0 na série.

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Com o triunfo, os Lakers ficam a apenas uma vitória de garantir vaga na semifinal da Conferência Oeste.

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Protagonismo absoluto

Sem duas peças fundamentais, o peso da equipe caiu inteiramente sobre LeBron, e ele respondeu à altura. O camisa 23 terminou a partida com 29 pontos, 13 rebotes e 6 assistências, além de 4 bolas convertidas em 9 tentativas do perímetro.

Mais do que os números, a atuação foi marcada pelo impacto nos momentos decisivos. Quando os Lakers perdiam por seis pontos a menos de 30 segundos do fim, foi LeBron quem conduziu a reação improvável e manteve o time vivo no jogo.

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Após a partida, o astro destacou o desafio de atuar sem Luka Dončić e Austin Reaves, dois dos principais nomes do elenco.

É muito desafiador. Construímos nosso time do jeito que queríamos jogar ao longo da temporada… Na última semana da temporada, a última coisa que você quer é dois dos seus melhores jogadores caindo… foi uma virada para todos nós. É desafiador para todos nós. É desafiador para mim, Marcus, para o Luke, todo mundo… Bronny entrando e jogando minutos importantes.

LeBron James, do Lakers, reage durante partida contra o Rockets no jogo três da primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

Clutch time: quando o jogo parecia perdido

O desfecho da partida resume o que tem sido a série. Mesmo com sinais claros de desgaste físico, o veterano assumiu a responsabilidade na última posse e converteu o arremesso que levou o jogo à prorrogação.

Na extensão, ainda que sem o mesmo brilho técnico, LeBron compensou com entrega física e liderança, disputando cada bola como se estivesse no auge da carreira.

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Ele é o jogador com mais arremessos feitos no clutch time em jogos de playoffs da NBA do século com 151 arremessos

LEBRON JAMES TIES THE GAME AT 101 🤯



13.1 SECONDS TO GO ON PRIME. pic.twitter.com/V5LqcXlt7I — NBA (@NBA) April 25, 2026

Uma atuação histórica

O desempenho desta sexta reforça o caráter histórico da trajetória do astro. Aos 41 anos, LeBron segue competitivo no mais alto nível e já soma o mesmo número de vitórias em playoffs que o Chicago Bulls em toda a sua história.

Só o LeBron James já tem o mesmo número de vitórias em Playoffs que o Chicago Bulls em TODA SUA HISTÓRIA



que isso pic.twitter.com/KDocLGmo5p — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) April 25, 2026

A inevitabilidade de LeBron

A atuação no Jogo 3 evidencia um padrão que se repete ao longo da carreira: quando tudo parece perdido, LeBron encontra uma forma de vencer.

Criticado antes do início da série, o veterano responde dentro de quadra. Faltando apenas uma vitória para avançar, ele reafirma um dos traços mais marcantes de sua trajetória: a capacidade de superar expectativas, independentemente das circunstâncias.

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LEBRON JAMES!!!



LEBRON JAMES FAZ DE NOVO!!!



AOS 41 ANOS DE IDADE:



29 PONTOS

13 REBOTES

6 ASSISTÊNCIAS

4/9 NAS BOLAS PRA TRÊS



APÓS PERDER POR 6 PONTOS FALTANDO 25 SEGUNDOS!!!



O LOS ANGELES LAKERS ESTÁ A UMA VITÓRIA DE ELIMINAR O ROCKETS!!!



SEM DONCIC E SEM REAVES!



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Cqbm8raXGV — NBA da bad (@NBAdabad) April 25, 2026