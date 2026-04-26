Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (26/04/2026)
Lakers e Tiago Splitter; confira o horário e onde assistir os jogos deste domingo (26)
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Com o início dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, quatro jogos movimentam a noite deste domingo (26). O principal destaque fica para o confronto entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, em que a equipe de Los Angeles pode garantir a classificação ao vencer e fechar a série, já que lidera por 3 a 0. Já o brasileiro Tiago Splitter entra em quadra com o Portland Trail Blazers tentando empatar novamente a série contra o San Antonio Spurs. Confira os confrontos e onde assistir:
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Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de abril de 2026):
14h
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers - CLE lidera por 2 a 1 - Prime Video e NBA League Pass
16:30h
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs- SAS lidera por 2 a 1 - Prime Video e NBA League Pass
20h
Philadelphia 76ers x Boston Celtics- BOS lidera por 2 a 1 - Prime Video e NBA League Pass
22:30h
Houston Rockets x Los Angeles Lakers- LAL lidera por 2 a 1- Prime Video e NBA League Pass
Confrontos dos Playoffs
Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.
|Conferência Leste
|Conferência Oeste
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
New York Knicks x Atlanta Hawks
Los Angeles Lakers x Houston Rockets
Boston Celtics x Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
Detroit Pistons x Orlando Magic
San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.
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