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Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (26/04/2026)

Lakers e Tiago Splitter; confira o horário e onde assistir os jogos deste domingo (26)

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/04/2026
08:00
Luke Kennard, do Lakers, infiltra em direção à cesta contra Reed Sheppard, do Rockets, em jogo dos playoffs da NBA (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
imagem cameraLuke Kennard, do Lakers, infiltra em direção à cesta contra Reed Sheppard, do Rockets, em jogo dos playoffs da NBA (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
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Com o início dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, quatro jogos movimentam a noite deste domingo (26). O principal destaque fica para o confronto entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, em que a equipe de Los Angeles pode garantir a classificação ao vencer e fechar a série, já que lidera por 3 a 0. Já o brasileiro Tiago Splitter entra em quadra com o Portland Trail Blazers tentando empatar novamente a série contra o San Antonio Spurs. Confira os confrontos e onde assistir:

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Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)
Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de abril de 2026):

14h

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers - CLE lidera por 2 a 1 - Prime Video e NBA League Pass

16:30h

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs- SAS lidera por 2 a 1 - Prime Video e NBA League Pass

20h

Philadelphia 76ers x Boston Celtics- BOS lidera por 2 a 1 - Prime Video e NBA League Pass

22:30h

Houston Rockets x Los Angeles Lakers- LAL lidera por 2 a 1- Prime Video e NBA League Pass

Confrontos dos Playoffs

Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.

Conferência LesteConferência Oeste

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.

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