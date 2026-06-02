Madison Square Garden: a história da 'Meca do Basquete', a casa do Knicks

Casa do New York Knicks volta a receber jogos decisivos da NBA após 27 anos

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/06/2026
09:16
Madison Square Garden (Foto: Divulgação)
Após 27 anos de espera, o New York Knicks está de volta às Finais da NBA. A equipe conquistou o título da Conferência Leste e agora disputa o troféu da liga diante do San Antonio Spurs. Com mando de quadra na série, o lendário Madison Square Garden poderá receber até três partidas da decisão.

Localizado no coração de Manhattan, a poucos quarteirões do Empire State Building, o Madison Square Garden é muito mais do que a casa dos Knicks. Considerado por muitos como a "Meca do Basquete", o ginásio é um dos palcos esportivos e culturais mais famosos do mundo.

A arena mais tradicional da NBA

Conhecido simplesmente como "MSG", o Madison Square Garden é a arena mais antiga ainda em atividade na NBA e na NHL. Sua versão atual foi inaugurada em 1968, mas a história do local começou muito antes.

A primeira edição do Madison Square Garden surgiu em 1879, ao lado da praça Madison Square, que deu nome ao complexo. Desde os primeiros anos, o espaço recebeu grandes eventos culturais, políticos e esportivos, tornando-se rapidamente um dos símbolos de Nova York.

O boxe foi a principal atração esportiva das primeiras décadas, mas o local também recebeu competições de atletismo, ciclismo e futebol americano indoor.

Madison Square Garden em Nova York (Foto: Divulgação/ The Garden)
Quatro versões até se tornar um ícone mundial

Ao longo da história, o Madison Square Garden passou por quatro versões diferentes.

A primeira arena acabou sendo considerada ultrapassada e, em 1890, foi substituída por uma estrutura mais moderna e coberta. Décadas depois, em 1925, surgiu um terceiro Madison Square Garden, construído em outro endereço, mais próximo do Central Park.

Apesar da aparência simples por fora, o novo ginásio era considerado um dos mais modernos dos Estados Unidos. Foi nessa fase que os esportes passaram a dominar a programação do local, com destaque para o boxe, o hóquei no gelo, o wrestling e o basquete universitário.

Na década de 1960, os proprietários decidiram construir uma nova arena sobre a Pennsylvania Station. O antigo prédio foi demolido e, em 1968, nasceu o Madison Square Garden, que existe até hoje.

A "Meca do Basquete"

O status lendário do MSG não se explica apenas pela história dos Knicks. O ginásio já recebeu algumas das maiores lutas de boxe da história, partidas memoráveis da NBA e da NHL, além de shows de artistas como Michael Jackson, Elton John, Billy Joel e inúmeros outros nomes da música mundial.

Nos jogos dos Knicks, a atmosfera é considerada única: a iluminação especial destaca apenas a quadra, transformando cada partida em um verdadeiro espetáculo da Broadway.

Agora, quase três décadas depois da última participação da franquia em uma final, o Madison Square Garden volta a ser o centro das atenções do basquete mundial, pronto para receber mais um capítulo de sua história centenária.

Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, conduz a bola durante a partida contra o New York Knicks no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images / Afp)
Confira o calendário das finais da NBA

San Antonio Spurs x New York Knicks:

  • 3/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
  • 5/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
  • 8/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
  • 10/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
  • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
  • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
  • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

