Gui Santos conta vez em que Luka Dončić o xingou: "Cala boca, filho da p***"
O jogador do Warriors revela ter ficado surpreso, já que o esloveno o xingou em português
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Enquanto curte as férias no Brasil, o jogador da NBA Gui Santos aproveita para contar histórias sobre os bastidores da liga. Em entrevista ao "Charla Podcast" na última quinta-feira (14), o atleta revelou uma situação envolvendo Luka Dončić e o chamado "trash talk" do craque esloveno, nome utilizado para se referir às provocações entre os jogadores durante as partidas.
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- O Luka Dončić fala muita besteira também, né!? Ele gosta. E ele sabe falar várias línguas. Em uma jogada, eu estava marcando ele. Ele flopou (simulou falta). Aí eu falei: "Ah, ele tá flopando, mano. Olha o tamanho do cara, e o cara flopando. Não precisa disso." Falando com o juiz, isso em inglês. Aí ele virou para mim: "Cala boca, filho da p***!"
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Trash talk de Luka Dončić
O astro do Los Angeles Lakers é reconhecido mundialmente não apenas pelo talento geracional, mas por ser um dos maiores especialistas em trash talk da liga. Dončić utiliza sua inteligência e carisma para entrar na cabeça dos adversários, muitas vezes sorrindo enquanto dispara provocações.
Mesmo com o histórico do adversário, Gui Santos conta ter ficado surpreso com a resposta em português de Luka. No podcast, o brasileiro também conta outras histórias de trash talk, e afirma preferir fazê-lo em português.
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Apesar das ofensas, Gui explica que isso fica apenas em quadra: "Na hora os caras xingam, mas depois do jogo ele chegou e falou comigo."
Gui Santos na NBA
Único representante brasileiro na NBA atualmente, Gui Santos defende o Golden State Warriors e tem conquistado seu espaço com muita energia e versatilidade. Draftado em 2022, o jogador de 2,01 metros passou por um período de maturação na G-League antes de se tornar uma peça útil na rotação de Steve Kerr.
Na última temporada, o brasileiro acumulou ótimas atuações, recebendo elogios de seus colegas de time e registrando recordes pessoais em minutos, pontos e outras estatísticas. Em março, o ala de 23 anos anotou 31 pontos contra o Brooklyn Nets e se tornou o terceiro brasileiro com maior pontuação em um único jogo na história da NBA (atrás apenas de Leandrinho e Anderson Varejão).
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