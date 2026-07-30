NBA: Caso Kawhi Leonard e Clippers pode se arrastar até 2027
Investigação avalia suspeita de fraude no teto salarial e trava troca de Kawhi Leonard para o Toronto Raptors
A investigação da NBA sobre supostas irregularidades salariais envolvendo o Los Angeles Clippers e o astro Kawhi Leonard pode se estender até 2027, como disseram fontes à ESPN americana na última quarta-feira (30). O alongamento do prazo ocorrerá caso as partes não cheguem a um acordo sobre as conclusões apuradas ou sobre eventuais sanções ao clube. A apuração está em andamento há quase dez meses.
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O cerne da investigação é a suspeita de que o Clippers teria burlado o teto salarial da liga para remunerar Leonard por meio de um contrato de endosso de US$ 28 milhões firmado em 2022 com a Aspiration, empresa de serviços bancários sustentáveis, hoje em processo de falência. A Aspiration também mantinha um acordo de patrocínio de US$ 300 milhões com o próprio time, ao longo de 23 anos.
Fontes próximas à Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA) afirmaram que a entidade não hesitaria em levar o caso à arbitragem caso a NBA buscasse penalidades sem provas suficientes. No dia 9 de julho, o diretor executivo da NBPA, David Kelly, disse a jornalistas em Las Vegas que não acreditava haver fundamentos concretos para investigação.
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Problema para a próxima temporada da NBA
O comissário da NBA, Adam Silver, declarou no dia 14 de julho que o caso era complexo por envolver tribunais de falência e testemunhas relutantes. Silver ainda afirmou que a investigação "precisa ser encerrada antes do início da próxima temporada", que tem previsão para se iniciar na segunda metade de outubro.
Se Clippers e NBPA não chegarem a um acordo, a questão pode ser encaminhada a um árbitro neutro, indicado em conjunto pela NBA e pela associação dos jogadores. O árbitro teria poderes para exigir produção de documentos, depoimentos e determinar a realização de descobertas processuais. Após a audiência, a decisão estaria sujeita a um painel de apelações composto por três pessoas indicadas conjuntamente pelas duas partes, com deliberação vinculante.
Esse rito se aplica ao caso porque a burla ao teto salarial constitui violação do acordo coletivo (CBA) da liga. Pelo CBA, as punições para esse tipo de infração podem incluir multas ao clube de até US$ 7,5 milhões; perda direta de escolhas no Draft; anulação de contratos de jogadores e suspensão de até um ano para qualquer integrante da equipe comprovadamente envolvido na irregularidade.
A investigação também mantém paralisada uma troca entre Clippers e Toronto Raptors que enviaria Leonard de volta à franquia canadense. Ambas as franquias declararam a intenção de concluir a troca, mas permanece incerto o impacto que um eventual processo de arbitragem teria sobre essa possibilidade.
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