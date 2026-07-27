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NBA: LeBron James viveu 'montanha-russa emocional' antes de fechar com os Sixers

Empresário do astro revelou os bastidores da negociação com a franquia da Filadélfia

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 20:19
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James, do Los Angeles Lakers, arremessa lance livre contra o Brooklyn Nets
LeBron James foi anunciado nos Sixers após oito anos nos Lakers (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE/Getty Images)

A ida de LeBron James ao Philadelphia 76ers não mexeu apenas com os fãs e o mundo da NBA em si. Enquanto ainda não tinha seu futuro definido na liga, o astro passou por momentos de indecisão e reflexão, que antecederam à concretização do negócio com a franquia da Filadélfia. Os bastidores da contratação foram revelados por Rich Paul, agente e amigo de longa data do jogador, em seu podcast.

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O empresário usou a expressão "montanha-russa emocional" para definir a variação de sentimentos de LeBron com as propostas que chegavam das equipes. Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Golden State Warriors estavam entre os interessados.

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— Você pôde ver, desde o fim da temporada, o apego emocional e como é difícil deixar Miami ou Cleveland. Quem não gostaria de jogar com Steph Curry e Draymond Green? Eu via essa montanha-russa emocional todos os dias. Casa é casa (Cleveland). Miami é Miami. É o Pat (Riley). Acho que, em algum momento, todos estiveram na liderança da disputa - disse Rich Paul, no podcast Game Over.

Porém, foram os Sixers quem levaram a melhor nessa briga, e a montagem de um elenco com nomes estrelados pesou na decisão final. O reforço de Jaylen Brown em um time que já contava com Tyrese Maxey e Joel Embiid deixou o cenário ainda mais propício para a chegada de King James, de acordo com o agente.

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— No fim, o Philadelphia faz uma movimentação e, de repente, chega Jaylen Brown. Aí você pensa: "Calma aí. Agora isso ficou completamente diferente". Acho que ele melhora todo mundo naquele time. Quando você fala de um armador secundário, se o LeBron é o seu armador secundário, então você tem o melhor armador secundário da liga. Ele ajuda o Tyrese nas jogadas de pick-and-roll. Acho que o Nick Nurse pode pegar uma página do livro do Ty Lue e usar o Tyrese como bloqueador. E, quando você fala de um jogador como VJ Edgecombe, ele certamente também vai ajudá-lo. Quando você adiciona o LeBron, tudo muda. É por isso que não é fácil para alguém considerado uma estrela do time. Quando ele chega, acaba mostrando o quão grande, ou pequena, essa estrela realmente é. É preciso ter uma personalidade especial para aceitar isso mentalmente. No caso do Tyrese, não existe essa preocupação. Eles se conhecem, se respeitam e treinam juntos há cinco anos. Então, não haverá resistência — declarou Paul, reforçando que a boa relação entre os armadores não afetará os planos do time para 2026/27.

Rich Paul revelou ainda que o Minnesota Timberwolves entrou, de última hora, na lista de franquias interessadas em contar com LeBron na próxima temporada, mas ressaltou que está satisfeito com a escolha de seu atleta.

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LeBron James arremessa a bola contra Alperen Sengun em Los Angeles Lakers x Houston Rockets pela NBA
LeBron James arremessa a bola contra Alperen Sengun em Lakers x Houston Rockets (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

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LeBron James abre mão de salário milionário nos Sixers

Anunciado oficialmente pelo Philadelphia 76ers nesta segunda-feira (27), LeBron James aceitou uma das maiores reduções salariais da história da NBA. O astro de 41 anos deixará de receber os US$ 52,5 milhões por temporada, quando jogava no Los Angeles Lakers, para ganhar cerca de US$ 7,9 milhões por ano na franquia da Pensilvânia, uma queda de aproximadamente 92,6%. Confira abaixo a lista completa de salários de LeBron James ao longo da carreira:

  • 2003/04 (Cavaliers): US$ 4 milhões
  • 2004/05 (Cavaliers): US$ 4,3 milhões
  • 2005/06 (Cavaliers): US$ 4,6 milhões
  • 2006/07 (Cavaliers): US$ 5,8 milhões
  • 2007/08 (Cavaliers): US$ 13 milhões
  • 2008/09 (Cavaliers): US$ 14,4 milhões
  • 2009/10 (Cavaliers): US$ 15,7 milhões
  • 2010/11 (Heat): US$ 14,5 milhões
  • 2011/12 (Heat): US$ 16 milhões
  • 2012/13 (Heat): US$ 17,5 milhões
  • 2013/14 (Heat): US$ 19 milhões
  • 2014/15 (Cavaliers): US$ 20,6 milhões
  • 2015/16 (Cavaliers): US$ 22,9 milhões
  • 2016/17 (Cavaliers): US$ 30,9 milhões
  • 2017/18 (Cavaliers): US$ 33,2 milhões
  • 2018/19 (Lakers): US$ 35,6 milhões
  • 2019/20 (Lakers): US$ 37,4 milhões
  • 2020/21 (Lakers): US$ 39,2 milhões
  • 2021/22 (Lakers): US$ 41,1 milhões
  • 2022/23 (Lakers): US$ 44,4 milhões
  • 2023/24 (Lakers): US$ 47,6 milhões
  • 2024/25 (Lakers): US$ 48,7 milhões
  • 2025/26 (Lakers): US$ 52,6 milhões
  • 2026/27 (76ers): US$ 3,8 milhões
  • 2027/28 (76ers): US$ 4 milhões

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