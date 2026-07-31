Sem LeBron James, Cavaliers e Heat buscam soluções no mercado da NBA
Enquanto Cleveland acerta renovação de Harden e monitora alvos, Miami coloca Klay Thompson como prioridade máxima
A definição do futuro de LeBron James movimentou os bastidores da NBA e forçou franquias tradicionais a ativarem seus planos alternativos. Com a decisão do astro, Cleveland Cavaliers e Miami Heat reajustam suas estratégias e miram novas opções no mercado para manter a competitividade na liga.
Plano B de Cleveland Cavaliers após 'novela LeBron'
Mesmo sendo o único time a conseguir uma reunião presencial com LeBron James no início de julho, fato noticiado pelo jornalista Shams Charania e confirmado pelo agente Rich Paul, o Cleveland Cavaliers não obteve o retorno desejado. Essa seria a terceira passagem do camisa 23 na franquia.
Segundo Brian Windhorst, da ESPN americana, três fatores pesaram contra o Cavs: a ausência de um forte apelo familiar na decisão, a postura da diretoria ao não buscar uma grande troca antes (como por Jaylen Brown) e a negociação anterior envolvendo Darius Garland, cuja proximidade e amizade com LeBron tinham peso semelhante à boa relação do astro com Tyrese Maxey em Filadélfia.
De acordo com os insiders da NBA, James Harden ainda não assinou sua renovação para garantir que a franquia mantenha flexibilidade financeira. A notícia mais recente é que a franquia está observando a situação de Peyton Watson, atualmente no Denver Nuggets.
Além disso, o Cavaliers foi atrás de Mário Hezonja, astro croata da Euroliga. Contudo, o anúncio oficial do ala segue travado por conta de um entrave contratual com o Real Madrid, que previa sua ida à NBA até 20 de julho, enquanto o acordo com o Cavs saiu no dia 26. Apesar disso, a expectativa é de que a contratação seja concluída.
A diretoria da equipe também monitora veteranos e jovens promessas, demonstrando interesse em DeMar DeRozan e Jonathan Kuminga. Outros nomes sondados via troca foram Cam Johnson e Herb Jones.
Miami Heat também busca novas opções
Do lado da Flórida, o Miami Heat também precisou virar a página após o desfecho da novela LeBron. De acordo com Shams Charania, a prioridade máxima da franquia passou a ser a contratação de Klay Thompson, buscando alternativas via troca ou aguardando um eventual buyout (rescisão de contrato) junto ao Dallas Mavericks.
No entanto, o caminho para ter Thompson não é simples. Outros insiders destacaram que não há conversas ativas por um buyout em Dallas, já que a preferência do Mavericks é envolver o jogador em uma troca comercial. Para um acordo de rescisão sair do papel, Thompson precisaria abrir mão de uma fatia considerável de seu contrato atual de US$ 17,5 milhões.
Diante do cenário incerto, o Heat mantém outras frentes abertas. O front office em Miami teve reuniões e segue discutindo nomes de astros veteranos, como DeMar DeRozan e Bradley Beal. Além disso, a equipe tem como objetivo mapear o mercado em busca de mais um pivô.
🏀 Aposte no seu time favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
NBA
76ers jogará Rodada de Natal da NBA contra Lakers ou Celtics, diz jornalistaHá 4 minutos
NBA
NBA: Caso Kawhi Leonard e Clippers pode se arrastar até 2027Há 18 horas
NBA
LeBron James 'se paga' nos 76ers em menos de uma semanaHá 22 horas
NBA
Gui Santos supera LeBron James em salário da NBA 2026/27Há 1 dia
NBA
LeBron James exalta novo colega no 76ers: 'Jogador excepcional'Há 1 dia
NBA
Com Knicks e 76ers no topo, NBA projeta os melhores times do LesteHá 3 dias
Mais LANCE!