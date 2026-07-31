Sem LeBron James, Cavaliers e Heat buscam soluções no mercado da NBA Enquanto Cleveland acerta renovação de Harden e monitora alvos, Miami coloca Klay Thompson como prioridade máxima

A definição do futuro de LeBron James movimentou os bastidores da NBA e forçou franquias tradicionais a ativarem seus planos alternativos. Com a decisão do astro, Cleveland Cavaliers e Miami Heat reajustam suas estratégias e miram novas opções no mercado para manter a competitividade na liga.

Plano B de Cleveland Cavaliers após 'novela LeBron'

Mesmo sendo o único time a conseguir uma reunião presencial com LeBron James no início de julho, fato noticiado pelo jornalista Shams Charania e confirmado pelo agente Rich Paul, o Cleveland Cavaliers não obteve o retorno desejado. Essa seria a terceira passagem do camisa 23 na franquia.

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LeBron James em sua segunda passagem pelo Cavs, em que conquistou o único título da franquia (Foto: AFP)

Segundo Brian Windhorst, da ESPN americana, três fatores pesaram contra o Cavs: a ausência de um forte apelo familiar na decisão, a postura da diretoria ao não buscar uma grande troca antes (como por Jaylen Brown) e a negociação anterior envolvendo Darius Garland, cuja proximidade e amizade com LeBron tinham peso semelhante à boa relação do astro com Tyrese Maxey em Filadélfia.

De acordo com os insiders da NBA, James Harden ainda não assinou sua renovação para garantir que a franquia mantenha flexibilidade financeira. A notícia mais recente é que a franquia está observando a situação de Peyton Watson, atualmente no Denver Nuggets.

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Além disso, o Cavaliers foi atrás de Mário Hezonja, astro croata da Euroliga. Contudo, o anúncio oficial do ala segue travado por conta de um entrave contratual com o Real Madrid, que previa sua ida à NBA até 20 de julho, enquanto o acordo com o Cavs saiu no dia 26. Apesar disso, a expectativa é de que a contratação seja concluída.

A diretoria da equipe também monitora veteranos e jovens promessas, demonstrando interesse em DeMar DeRozan e Jonathan Kuminga. Outros nomes sondados via troca foram Cam Johnson e Herb Jones.

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Miami Heat também busca novas opções

Do lado da Flórida, o Miami Heat também precisou virar a página após o desfecho da novela LeBron. De acordo com Shams Charania, a prioridade máxima da franquia passou a ser a contratação de Klay Thompson, buscando alternativas via troca ou aguardando um eventual buyout (rescisão de contrato) junto ao Dallas Mavericks.

No entanto, o caminho para ter Thompson não é simples. Outros insiders destacaram que não há conversas ativas por um buyout em Dallas, já que a preferência do Mavericks é envolver o jogador em uma troca comercial. Para um acordo de rescisão sair do papel, Thompson precisaria abrir mão de uma fatia considerável de seu contrato atual de US$ 17,5 milhões.

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Diante do cenário incerto, o Heat mantém outras frentes abertas. O front office em Miami teve reuniões e segue discutindo nomes de astros veteranos, como DeMar DeRozan e Bradley Beal. Além disso, a equipe tem como objetivo mapear o mercado em busca de mais um pivô.

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