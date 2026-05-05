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Gui Santos, do Warriors, é expulso de jogo do Pinheiros no NBB

Ala brasileiro esteve presente para prestigiar irmão Edu Santos

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
09:41
Gui Santos, do Golden State Warriors, defende em jogo contra o Sacramento Kings no Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia. (Foto: Rocky Widner/Nbae/Getty Images/AFP)
imagem cameraGui Santos, do Golden State Warriors, defende em jogo contra o Sacramento Kings (Foto: Rocky Widner/Nbae/Getty Images/AFP)
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Quem nunca se exaltou na torcida ao vibrar por familiares e amigos? Foi exatamente isso que aconteceu com Gui Santos, que acabou sendo retirado do "camarote" durante uma partida do NBB. Fora dos playoffs da NBA, o ala brasileiro marcou presença, nesta segunda-feira (5), na vitória do Pinheiros sobre o Paulistano, em jogo válido pelas quartas de final.

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O episódio ocorreu na metade do último quarto, com o placar empatado em 76 a 76 e o ginásio em clima de alta tensão. O problema é que Gui estava sentado nas cadeiras ao lado da quadra — uma área onde não é permitido se manifestar contra arbitragem ou jogadores. Segundo relatos, ele estaria exaltado ao torcer pelo Pinheiros, equipe em que atua seu irmão, Edu Santos.

Diante da situação, a arbitragem decidiu solicitar que o jogador deixasse o local. Durante um lance livre do Paulistano, foi possível vê-lo se retirando da área exclusiva e indo para junto da arquibancada, de onde seguiu acompanhando a partida. Veja o momento abaixo:

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Uma coisa é certa: o Pinheiros fez valer a pena a torcida. Após ficar atrás nos três primeiros períodos, a equipe buscou o empate no fim do tempo regulamentar e levou a partida para a prorrogação. No período extra, dominou as ações e confirmou a vitória por 101 a 92 sobre o Paulistano. Com apenas 16 anos, Edu Santos contribuiu com oito pontos e três rebotes em 16 minutos de quadra.

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Edu Santos em ação pelo Pinheiros contra o Paulistano no NBB (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)
Irmão de Gui Santos, Edu em ação pelo Pinheiros contra o Paulistano no NBB (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)

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