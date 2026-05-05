Gui Santos, do Warriors, é expulso de jogo do Pinheiros no NBB

Quem nunca se exaltou na torcida ao vibrar por familiares e amigos? Foi exatamente isso que aconteceu com Gui Santos, que acabou sendo retirado do "camarote" durante uma partida do NBB. Fora dos playoffs da NBA, o ala brasileiro marcou presença, nesta segunda-feira (5), na vitória do Pinheiros sobre o Paulistano, em jogo válido pelas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O episódio ocorreu na metade do último quarto, com o placar empatado em 76 a 76 e o ginásio em clima de alta tensão. O problema é que Gui estava sentado nas cadeiras ao lado da quadra — uma área onde não é permitido se manifestar contra arbitragem ou jogadores. Segundo relatos, ele estaria exaltado ao torcer pelo Pinheiros, equipe em que atua seu irmão, Edu Santos.

Diante da situação, a arbitragem decidiu solicitar que o jogador deixasse o local. Durante um lance livre do Paulistano, foi possível vê-lo se retirando da área exclusiva e indo para junto da arquibancada, de onde seguiu acompanhando a partida. Veja o momento abaixo:

continua após a publicidade

Uma coisa é certa: o Pinheiros fez valer a pena a torcida. Após ficar atrás nos três primeiros períodos, a equipe buscou o empate no fim do tempo regulamentar e levou a partida para a prorrogação. No período extra, dominou as ações e confirmou a vitória por 101 a 92 sobre o Paulistano. Com apenas 16 anos, Edu Santos contribuiu com oito pontos e três rebotes em 16 minutos de quadra.

➡️ Guia das semifinais da NBA: datas, horários e confrontos

Irmão de Gui Santos, Edu em ação pelo Pinheiros contra o Paulistano no NBB (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)

🏀 Aposte em quem vencerá nos Playoffs na NBA

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.