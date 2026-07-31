'Arrogante modesto': Shaq define escolha de LeBron James por 76ers Lenda da NBA defende ida do astro para Filadélfia, prevê marca histórica de 50 mil pontos e detona quem o acusa de 'caça-anéis'

A recente decisão de LeBron James em assinar com o Philadelphia 76ers continua gerando fortes repercussões pela NBA. Em meio a opiniões divididas na mídia e entre alguns torcedores, que chamam o camisa 23 de ring chasing (caçador de anéis de campeão), Shaquille O'Neal saiu publicamente em defesa do "King".

Para Shaq, a escolha de Filadélfia vai muito além da busca por mais um título: trata-se de colocar seu recorde de pontuação em um patamar totalmente inalcançável para as futuras gerações. Ao analisar a mentalidade de LeBron, O'Neal utilizou um termo peculiar para descrever a ambição do novo jogador do Sixers.

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- LeBron é algo que eu defino como um 'arrogante modesto'. Garanto a você que ele adora o fato de ser o maior pontuador da história da NBA, e acho que ele pensa: 'vou fazer isso chegar tão longe que será impossível pegar'.

Shaquille O'Neal e LeBron James jogaram juntos no Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução)

O ex-pivô e membro do Hall da Fama comparou a era atual com a sua época de jogador, destacando o feito inacreditável que James está construindo: "Quando eu jogava e Kareem [Abdul-Jabbar] era o líder, aqueles 38 mil pontos… eu sabia que nunca chegaria lá. Outro dia eu olhei, LeBron já está com [quase] 45 mil pontos e contando. Ele ainda faz 20 pontos por jogo, então vai terminar com 50 mil pontos."

Em fevereiro deste ano, King James passou de 43.000 pontos em jogos de temporada regular, isolando-se ainda mais no topo da história da liga. Antes disso, já havia superado a marca de Abdul-Jabbar em fevereiro de 2023. Considerando também os jogos de playoffs, LeBron ultrapassou a marca inédita de 50.000 pontos em março de 2025.

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Em tom descontraído, Shaq projetou que a marca se tornará inalcançável, pelo menos em seu tempo de vida, brincando que a liga precisaria adotar uma linha de quatro ou cinco pontos para que um especialista como Stephen Curry, mantendo médias de 50 pontos por jogo, tivesse alguma chance de superá-la. O'Neal concluiu que faria exatamente a mesma escolha no lugar de LeBron, já que "não iria querer perder esse recorde jamais".

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LeBron James é 'caça-anel'?

Além de comentar sobre a longevidade e o recorde de pontos, Shaquille O'Neal fez questão de blindar a decisão de LeBron James em se juntar ao Philadelphia 76ers. O ex-jogador rebateu quem acusa o astro de tentar um "caminho fácil" para vencer novamente no fim da carreira.

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"Sobre Philly, aqueles que não alcançaram a grandeza vão chamar isso de 'caça a anéis' ou qualquer m*rda do tipo. Mas quem não alcançou esse patamar não deveria falar nada", concluiu Shaq.

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