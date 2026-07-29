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LeBron James exalta novo colega no 76ers: 'Jogador excepcional'

Atraído pelo projeto da franquia, o astro de 41 anos junta-se a um "super time" em busca de mais um título na NBA

PorDavi CaldasRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 16:18
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A chegada de LeBron James ao Philadelphia 76ers chacoalhou os bastidores da NBA e deu início a uma nova era para a franquia. Em suas primeiras declarações como jogador da equipe, o maior pontuador da história da liga não poupou palavras para elogiar quem será um dos seus principais companheiros de quadra: o armador Tyrese Maxey.

O jogador compartilha o mesmo empresário de LeBron (Rich Paul, da Klutch Sports) e treina com o "King" durante as férias. O jogador do 76ers já se referiu a James publicamente como um "irmão mais velho".

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Em seu podcast, Mind the Game, o veterano enfatizou como a evolução de Maxey nos últimos anos o consolidou como um dos guardas mais dinâmicos e letais do basquete mundial, classificando-o como "um jogador de basquete excepcional". Inclusive, segundo fontes da liga, Maxey foi um dos principais motivadores para a ida do astro de 41 anos ao Sixers, tendo liderado ativamente as tentativas de contato direto dos jogadores do 76ers para recrutar James.

- Nos últimos anos, Tyrese Maxey não parou de evoluir. Eu treinei com ele nos últimos verões. Todas as manhãs, às 5 horas, estávamos na academia. Assim, a gente vê de cara o quanto ele é um atleta dedicado. Sempre pontual, concentrado, dia após dia.

LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)
LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

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Projeto esportivo do 76ers atraiu LeBron

Além do fator pessoal, o cenário esportivo foi decisivo para a escolha. O 76ers montou um dos elencos mais fortes da NBA para a próxima temporada e chega como candidato ao título da Conferência Leste.

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A possibilidade de atuar ao lado de Joel Embiid, um dos pivôs mais dominantes da liga, do armador Tyrese Maxey e do ala Jaylen Brown oferece a LeBron a oportunidade de integrar mais um "super time" em busca do título da NBA.

A diretoria da franquia também participou ativamente das negociações. O discurso interno em Philadelphia era de que o elenco atual representava a melhor oportunidade para LeBron conquistar mais um anel antes da aposentadoria.

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Segundo o jornalista da ESPN americana Shams Charania, o Philadelphia 76ers planeja usar LeBron James como armador principal na próxima temporada. A medida deve mudar o estilo de jogo de Tyrese Maxey, liberando-o mais para pontuar a partir das jogadas construídas pelo seu companheiro de equipe.

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